リヴラメントの負傷離脱にもかかわらず、イングランド代表は再びアレクサンダー＝アーノルドを招集外とした。その理由はここにある。

火曜日、イングランド代表に痛手。ワールドカップグループリーグ初戦を目前に、トニ・リヴラメントがハムストリング負傷で離脱した。トーマス・トゥヘル監督は代役にトレヴォ・チャロバを選出し、トレント・アレクサンダー＝アーノルドを再び外した。

チャロバはチェルシーでセンターバックを務めるが、今回は右サイドバックの代役として招集された。スカイ・スポーツは、この注目すべき選択を詳しく報じている。

「リヴラメントの負傷は軽度とみられたが、締切が迫っていたため即座に交代が決定された。各代表は証明可能な負傷ならグループリーグ初戦の24時間前まで1選手のみ交代できる」

イングランドは現地時間水曜22時にクロアチアと初戦を迎えるため、急きょチャロバ招集を決断。スカイ記者のロブ・ドーセット氏は「彼は米国で休暇中だった」と明かした。

「チャロバは米国にいたため招集が容易だった」と説明する。 より自然な選択と思われたアレクサンダー＝アーノルドを外した理由について、トゥヘル監督は2つ挙げている。

ドーセット氏は「第1に彼の居場所が不明でFIFAの期限に間に合うか不明だった。第2にトゥヘルは出場時間を保証できないなら大物選手を呼ぶつもりがない」と説明した。

この基準でコール・パーマー、フィル・フォーデン、ハリー・マグワイアも外れた。「トゥヘルは今回もアレクサンダー＝アーノルドを招集したがらず、その理由は試合の大半をベンチで過ごすことになるからだ」とDorsettは結んだ。