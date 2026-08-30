リバプールは今季、リーグ、カップ戦、欧州大会と複数の舞台で戦う。レッズを漏れなく追いかけたいなら、どの大会がどの配信・放送事業者で視聴できるのかを正確に把握しておく必要がある。朗報なのは、適切に組み合わせれば1試合も見逃さずに済むということだ。

リバプール関連でチェックすべき放送局・配信サービスを、以下でまとめている。

リバプール、放送・配信情報まとめ：レッズの試合をライブでテレビ・配信するのは？

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プレミアリーグ、チャンピオンズリーグ、FAカップ、コミュニティ・シールド、カラバオカップのリバプール戦をライブでテレビ・配信視聴

ドイツにおけるプレミアリーグの放映権は、すべてSkyが保有している。同局はリーグ戦全試合をライブ放送しており、個別中継にもコンフェレンス形式にも対応。リバプールの試合も、当然ながらSkyの番組編成にしっかり組み込まれている。

WOWまたはSky Goアプリを通じて、レッズの試合をライブ配信でも視聴可能だ。自宅でも外出先でも関係なく追うことができる。

2025-26シーズンから、Skyはイングランド関連パッケージにイングリッシュ・フットボールリーグ（EFL）とカラバオカップの権利も追加した。これにより、リーグカップでのリバプール戦や、下位カテゴリーの相手との試合が実現した場合も、Skyでライブ視聴できる。

FAカップとFAコミュニティ・シールドは、ドイツではDAZNが独占配信する。ストリーミングサービスの同社は、関連する全試合をライブで届けており、リバプールの全試合も含まれる。

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チャンピオンズリーグの放映権も、リバプール戦を含めて複数の事業者に分かれている。試合の大半はDAZNがライブ配信。一方で、火曜夜の注目の1試合はAmazon Prime Videoの独占配信となる。

2027-28シーズンからは大きな再編が行われる。Paramount+がチャンピオンズリーグ中継に参入し、権利のかなりの部分を引き継ぐことになる。新たな権利パッケージに関して現時点で判明している詳細は、こちらで確認できる。

リバプールがチャンピオンズリーグ決勝に進出した場合、この試合は従来通り地上波でも放送される。その際はZDFがライブ放送を担当する。

リバプール、放送・配信情報まとめ：レッズの試合をライブでテレビ・配信するのは？ SPOXのライブテキスト速報

レッズの一部試合については、我々もライブテキスト速報で追う。対象試合を扱う場合、速報はキックオフのおよそ1時間前からここに表示される。

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