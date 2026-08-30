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リヴァプールFC、放送情報を一挙紹介：レッズの試合をテレビとライブストリーミングで生中継するのはどこ？

リヴァプール

リヴァプールがプレミアリーグ、チャンピオンズリーグ、そしてカップ戦でライブ視聴できる場所を知りたいですか？ その答えがあります！

リバプールは今季、リーグ、カップ戦、欧州大会と複数の舞台で戦う。レッズを漏れなく追いかけたいなら、どの大会がどの配信・放送事業者で視聴できるのかを正確に把握しておく必要がある。朗報なのは、適切に組み合わせれば1試合も見逃さずに済むということだ。 

リバプール関連でチェックすべき放送局・配信サービスを、以下でまとめている。

リバプール、放送・配信情報まとめ：レッズの試合をライブでテレビ・配信するのは？

イプスウィッチ・タウン 対 リヴァプール
U-NEXT
リヴァプール 対 フラム
U-NEXT
ボーンマス 対 リヴァプール
U-NEXT

Mohamed Salah of LiverpoolGetty Images

プレミアリーグ、チャンピオンズリーグ、FAカップ、コミュニティ・シールド、カラバオカップのリバプール戦をライブでテレビ・配信視聴

ドイツにおけるプレミアリーグの放映権は、すべてSkyが保有している。同局はリーグ戦全試合をライブ放送しており、個別中継にもコンフェレンス形式にも対応。リバプールの試合も、当然ながらSkyの番組編成にしっかり組み込まれている。

WOWまたはSky Goアプリを通じて、レッズの試合をライブ配信でも視聴可能だ。自宅でも外出先でも関係なく追うことができる。

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イプスウィッチ・タウン
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2025-26シーズンから、Skyはイングランド関連パッケージにイングリッシュ・フットボールリーグ（EFL）カラバオカップの権利も追加した。これにより、リーグカップでのリバプール戦や、下位カテゴリーの相手との試合が実現した場合も、Skyでライブ視聴できる。

FAカップFAコミュニティ・シールドは、ドイツではDAZNが独占配信する。ストリーミングサービスの同社は、関連する全試合をライブで届けており、リバプールの全試合も含まれる。

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Alisson Becker of LiverpoolGetty Images

チャンピオンズリーグの放映権も、リバプール戦を含めて複数の事業者に分かれている。試合の大半はDAZNがライブ配信。一方で、火曜夜の注目の1試合はAmazon Prime Videoの独占配信となる。

2027-28シーズンからは大きな再編が行われる。Paramount+がチャンピオンズリーグ中継に参入し、権利のかなりの部分を引き継ぐことになる。新たな権利パッケージに関して現時点で判明している詳細は、こちらで確認できる。

リバプールがチャンピオンズリーグ決勝に進出した場合、この試合は従来通り地上波でも放送される。その際はZDFがライブ放送を担当する。

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リバプール、放送・配信情報まとめ：レッズの試合をライブでテレビ・配信するのは？ SPOXのライブテキスト速報

レッズの一部試合については、我々もライブテキスト速報で追う。対象試合を扱う場合、速報はキックオフのおよそ1時間前からここに表示される。

リバプールTVガイド：クラブ基本情報

創設1892
イングランドリーグ優勝回数20
FAカップ優勝回数8
チャンピオンズリーグ優勝回数6
最多出場選手イアン・キャラハン（公式戦857試合）
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