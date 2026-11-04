データ提供会社のOptaによると、リヴァプールが欧州カップ戦でこれほど遅い時間に勝ち越しながら、最終的に敗れたのは初めてだという。

イスタンブールで水曜夜に行われた試合では、途中出場のアレクサンデル・イサクが69分にヘディングでゴールを決め、イングランドの強豪を一時2-1のリードに導いた。チャンピオンズリーグ（CL）のリーグフェーズで開幕から4戦4勝を目指していたリヴァプールだが、リードを守り切れず、勝ち点を一つも得られなかった。

イサクの得点直後、73分にアーチー・ブラウンがフェネルバフチェの同点ゴールを決めた。さらにその少し後、センターフォワードのヴェダト・ムリキがヘディングで決め、トルコのクラブを3-2の勝利に導いた。この場面ではリヴァプールの守備陣の対応が非常に不用意だった。

そもそも今季のCLで、リヴァプールの守備は決して安定していない。4試合を終えてすでに10失点を喫している。さらに、輝かしいクラブの歴史上初めて、CLの3試合連続でそれぞれ3失点を喫した（LASK戦は6-3、ビジャレアル戦は4-3、フェネルバフチェ戦は2-3）。

リヴァプール、2度のリードもフェネルバフチェに敗戦

後半半ばに途中出場したフロリアン・ヴィルツを先発から外したリヴァプールは、25分にトレイ・ニョニのゴールで先制した。19歳の下部組織出身選手にとって、リヴァプールでの32試合目にして初ゴール。ニョニはクラブ史上最年少で、欧州カップ戦での自身初得点を記録した。

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しかし、90分を終えたとき、ニョニらが喜ぶことはできなかった。前半30分近くにメイソン・グリーンウッドが一時1-1となるゴールを決めていた。フェネルバフチェにとっては今季CL初勝利で、勝ち点を5に伸ばした。

一方、リヴァプールは敗れたものの、勝ち点9でリーグフェーズのトップ8入りへ依然として十分な可能性を残している。8位以内に入ればラウンド16へ直接進出できるが、9位から24位のチームはまずプレーオフを戦わなければならない。