今シーズン、リヴァプールFCはリーグ戦・カップ戦・ヨーロッパの大会に挑みます。どの試合も配信サービスで視聴できます。

リヴァプールの試合を放送する局は以下のとおりです。

FCリヴァプールの放送情報：どの局が「レッズ」をテレビやライブストリームで生中継するのか、一目で確認できます。

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プレミアリーグ、チャンピオンズリーグ、FAカップ、コミュニティ・シールド、カラバオ・カップのFCリヴァプールの試合をテレビやライブストリームで視聴する

プレミアリーグの放映権はすべてSkyが保有しており、単独中継と同時中継の両方で全試合を放送します。よって、リヴァプールの試合もSkyの番組に組み込まれています。

WOWやSkyGoアプリを利用すれば、自宅でも外出先でもライブ配信を楽しめます。

2025/26シーズンからは、SkyのイングランドパッケージにEFLとカラバオカップも追加。リーグカップのリヴァプール戦や下位リーグの試合もSkyで生中継されます。

FAカップとFAコミュニティ・シールドはドイツでDAZNが独占配信し、リヴァプールの全試合をライブで見られます。

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チャンピオンズリーグは複数サービスで配信。大部分はDAZNでライブ配信され、火曜夜の厳選試合はAmazon Prime Videoが独占配信します。

2027/28シーズンから放送権が再編され、パラマウント＋がチャンピオンズリーグの大部分を配信します。詳細はこちら。

リヴァプールFCがチャンピオンズリーグ決勝に進出した場合、例年通り無料放送でも中継されます。その場合は、ZDFがライブ放送を担当します。

リヴァプールの試合をテレビやライブストリームで観られるのはどこ？ SPOXのライブティッカーも利用可能です。

当サイトでも選りすぐりの試合をライブティッカーで追います。キックオフ約1時間前からこちらでティッカーをご利用ください。

【FCリヴァプール テレビガイド：クラブ概要】