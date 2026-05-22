今シーズン、リヴァプールFCはリーグ戦・カップ戦・ヨーロッパの大会に挑みます。どの試合も配信サービスで視聴できます。
リヴァプールの試合を放送する局は以下のとおりです。
FCリヴァプールの放送情報：どの局が「レッズ」をテレビやライブストリームで生中継するのか、一目で確認できます。
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プレミアリーグ、チャンピオンズリーグ、FAカップ、コミュニティ・シールド、カラバオ・カップのFCリヴァプールの試合をテレビやライブストリームで視聴する
プレミアリーグの放映権はすべてSkyが保有しており、単独中継と同時中継の両方で全試合を放送します。よって、リヴァプールの試合もSkyの番組に組み込まれています。
WOWやSkyGoアプリを利用すれば、自宅でも外出先でもライブ配信を楽しめます。
2025/26シーズンからは、SkyのイングランドパッケージにEFLとカラバオカップも追加。リーグカップのリヴァプール戦や下位リーグの試合もSkyで生中継されます。
FAカップとFAコミュニティ・シールドはドイツでDAZNが独占配信し、リヴァプールの全試合をライブで見られます。
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チャンピオンズリーグは複数サービスで配信。大部分はDAZNでライブ配信され、火曜夜の厳選試合はAmazon Prime Videoが独占配信します。
2027/28シーズンから放送権が再編され、パラマウント＋がチャンピオンズリーグの大部分を配信します。詳細はこちら。
リヴァプールFCがチャンピオンズリーグ決勝に進出した場合、例年通り無料放送でも中継されます。その場合は、ZDFがライブ放送を担当します。
リヴァプールの試合をテレビやライブストリームで観られるのはどこ？ SPOXのライブティッカーも利用可能です。
当サイトでも選りすぐりの試合をライブティッカーで追います。キックオフ約1時間前からこちらでティッカーをご利用ください。
【FCリヴァプール テレビガイド：クラブ概要】
|創設
|1892年
|イングランドリーグ優勝回数
|20
|FAカップ優勝
|8
|チャンピオンズリーグ優勝
|6
|最多出場記録保持者
|イアン・キャラハン（公式戦857試合）