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リヴァプールFCの放送情報：レッドズの試合をテレビやライブストリームで観られるのはどこ？

リヴァプール

FCリヴァプールの試合をプレミアリーグ、チャンピオンズリーグ、カップ戦でライブ視聴したい？その答えはこちら！

リヴァプールFCは今シーズン、リーグ・カップ・ヨーロッパの大会に挑みます。どの試合も配信サービスでチェックできます。 

リヴァプールの試合を放送する局は以下のとおりです。

FCリヴァプールの試合をテレビやライブストリームで観るには？

リヴァプール 対 フラム
U-NEXT
エヴァートン 対 リヴァプール
U-NEXT
リヴァプール 対 パリ・サンジェルマン
WOWOWオンデマンド

ライブ視聴

WOWOWオンデマンド
WOWOW

Mohamed Salah of LiverpoolGetty Images

プレミアリーグ、チャンピオンズリーグ、FAカップ、コミュニティ・シールド、カラバオ・カップのFCリヴァプール戦をテレビやライブストリームで視聴する

プレミアリーグの放映権はドイツでSkyが独占しており、全試合を単独・同時中継で放送。リヴァプールの試合もSkyの番組に組み込まれています。

WOWSkyGoアプリを利用すれば、自宅でも外出先でもライブ配信で視聴できます。

今すぐ登録！プレミアリーグやDFBポカールなどを視聴できるSkyは、新規加入者なら月額24.99ユーロ。

プレミアリーグ
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フラム crest
フラム
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2025/26シーズンからはイングランドパッケージが拡大し、EFLカラバオ・カップも追加。リーグカップや下位リーグの試合もSkyで生中継されます。

FAカップFAコミュニティ・シールドはドイツでDAZNが独占配信し、リヴァプールの全試合をライブで見られます。

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Alisson Becker of LiverpoolGetty Images

チャンピオンズリーグは複数サービスで配信。ほとんどの試合はDAZNでライブ配信され、火曜夜の厳選されたトップマッチはAmazon Prime Videoが独占配信します。

2027/28シーズンから放送権が大きく再編されます。パラマウント＋がチャンピオンズリーグの権利大部分を取得し、配信に参入します。新パッケージの詳細はここです。

リヴァプールFCがチャンピオンズリーグ決勝に進出した場合、例年通り無料放送（ZDF）でも中継されます。

Amazon Prime Videoでは毎週火曜の注目試合を独占配信

リヴァプールの試合をテレビやライブストリームで観られるかはSPOXのライブティッカーで確認しよう。

当サイトでも選りすぐりの試合をライブティッカーで追います。配信時はキックオフ約1時間前からティッカーをこちらで表示します。

【FCリヴァプールTVガイド】クラブ概要

創設1892年
イングランドリーグ優勝回数20
FAカップ優勝8
チャンピオンズリーグ優勝6
最多出場記録保持者イアン・キャラハン（公式戦857試合）
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