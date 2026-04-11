リヴァプールFCは今シーズン、リーグ・カップ・ヨーロッパの大会に挑みます。どの試合も配信サービスでチェックできます。

リヴァプールの試合を放送する局は以下のとおりです。

FCリヴァプールの試合をテレビやライブストリームで観るには？

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プレミアリーグ、チャンピオンズリーグ、FAカップ、コミュニティ・シールド、カラバオ・カップのFCリヴァプール戦をテレビやライブストリームで視聴する

プレミアリーグの放映権はドイツでSkyが独占しており、全試合を単独・同時中継で放送。リヴァプールの試合もSkyの番組に組み込まれています。

WOWやSkyGoアプリを利用すれば、自宅でも外出先でもライブ配信で視聴できます。

2025/26シーズンからはイングランドパッケージが拡大し、EFLとカラバオ・カップも追加。リーグカップや下位リーグの試合もSkyで生中継されます。

FAカップとFAコミュニティ・シールドはドイツでDAZNが独占配信し、リヴァプールの全試合をライブで見られます。

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チャンピオンズリーグは複数サービスで配信。ほとんどの試合はDAZNでライブ配信され、火曜夜の厳選されたトップマッチはAmazon Prime Videoが独占配信します。

2027/28シーズンから放送権が大きく再編されます。パラマウント＋がチャンピオンズリーグの権利大部分を取得し、配信に参入します。新パッケージの詳細はここです。

リヴァプールFCがチャンピオンズリーグ決勝に進出した場合、例年通り無料放送（ZDF）でも中継されます。

リヴァプールの試合をテレビやライブストリームで観られるかはSPOXのライブティッカーで確認しよう。

当サイトでも選りすぐりの試合をライブティッカーで追います。配信時はキックオフ約1時間前からティッカーをこちらで表示します。

【FCリヴァプールTVガイド】クラブ概要