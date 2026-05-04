リヴァプールFCは今シーズン、リーグ戦・カップ戦・ヨーロッパの大会に挑みます。どの試合も逃したくないファンは、大会ごとに配信サービスを確認しましょう。適切な組み合わせを選べば、すべての試合を楽しめます。

リヴァプールの試合を放送する局は以下のとおりです。

FCリヴァプールの試合をテレビやライブストリームで観るには？

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プレミアリーグ、チャンピオンズリーグ、FAカップ、コミュニティ・シールド、カラバオ・カップのFCリヴァプール戦をテレビやライブストリームで視聴する

プレミアリーグの放映権はドイツでSkyが独占しており、単独・同時中継含め全試合を放送。リヴァプールの試合もSkyの番組に組み込まれています。

WOWやSkyGoアプリを利用すれば、自宅でも外出先でもライブ配信を楽しめます。

2025/26シーズンからは、Skyのイングランド・パッケージにEFLとカラバオ・カップも追加。リーグカップのリヴァプール戦や下位リーグの試合もSkyで生中継されます。

FAカップとFAコミュニティ・シールドはドイツでDAZNが独占配信し、リヴァプールの全試合をライブで見られます。

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チャンピオンズリーグは複数サービスで放送。ほとんどの試合はDAZNでライブ配信され、火曜夜の厳選トップマッチはAmazon Prime Videoが独占配信します。

2027/28シーズンから放送権が大きく再編されます。パラマウント＋がチャンピオンズリーグの大部分の権利を獲得し、配信に参入します。新しい放送権パッケージの詳細は、こちらでご確認いただけます。

リヴァプールFCがチャンピオンズリーグ決勝に進出した場合、例年通り無料放送（ZDF）で中継されます。

リヴァプールの試合をテレビやライブストリームで観られる配信サービスは？SPOXのライブティッカーも利用可能です。

当サイトでも選りすぐりの試合をライブティッカーで追います。配信時はキックオフ約1時間前からティッカーをこちらで表示します。

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