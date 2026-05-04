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リヴァプールFCの放送情報：リヴァプールの試合を生中継するテレビ局やライブストリームは？

リヴァプール

FCリヴァプールの試合をライブで観る方法はここにあります。プレミアリーグ、チャンピオンズリーグ、カップ戦に対応しています。

リヴァプールFCは今シーズン、リーグ戦・カップ戦・ヨーロッパの大会に挑みます。どの試合も逃したくないファンは、大会ごとに配信サービスを確認しましょう。適切な組み合わせを選べば、すべての試合を楽しめます。 

リヴァプールの試合を放送する局は以下のとおりです。

FCリヴァプールの試合をテレビやライブストリームで観るには？

アストン・ヴィラ 対 リヴァプール
U-NEXT

Mohamed Salah of LiverpoolGetty Images

プレミアリーグ、チャンピオンズリーグ、FAカップ、コミュニティ・シールド、カラバオ・カップのFCリヴァプール戦をテレビやライブストリームで視聴する

プレミアリーグの放映権はドイツでSkyが独占しており、単独・同時中継含め全試合を放送。リヴァプールの試合もSkyの番組に組み込まれています。

WOWSkyGoアプリを利用すれば、自宅でも外出先でもライブ配信を楽しめます。

今すぐ登録！プレミアリーグやDFBポカールなどを視聴できるSkyは、新規加入者なら月額24.99ユーロ。

プレミアリーグ
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アストン・ヴィラ
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2025/26シーズンからは、Skyのイングランド・パッケージにEFLカラバオ・カップも追加。リーグカップのリヴァプール戦や下位リーグの試合もSkyで生中継されます。

FAカップFAコミュニティ・シールドはドイツでDAZNが独占配信し、リヴァプールの全試合をライブで見られます。

あなたに最適なプランを見つけよう今すぐ登録！

Alisson Becker of LiverpoolGetty Images

チャンピオンズリーグは複数サービスで放送。ほとんどの試合はDAZNでライブ配信され、火曜夜の厳選トップマッチはAmazon Prime Videoが独占配信します。

2027/28シーズンから放送権が大きく再編されます。パラマウント＋がチャンピオンズリーグの大部分の権利を獲得し、配信に参入します。新しい放送権パッケージの詳細は、こちらでご確認いただけます。

リヴァプールFCがチャンピオンズリーグ決勝に進出した場合、例年通り無料放送（ZDF）で中継されます。

Amazon Prime Videoでは毎週火曜の注目試合を独占配信

リヴァプールの試合をテレビやライブストリームで観られる配信サービスは？SPOXのライブティッカーも利用可能です。

当サイトでも選りすぐりの試合をライブティッカーで追います。配信時はキックオフ約1時間前からティッカーをこちらで表示します。

【クラブ概要】

創設1892年
イングランドリーグ優勝回数20
FAカップ優勝8
チャンピオンズリーグ優勝6
最多出場記録保持者イアン・キャラハン（公式戦857試合）
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