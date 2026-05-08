リヴァプールFCの放送情報：テレビやライブストリームで試合を生中継する局は？

今シーズン、リヴァプールFCはリーグ戦・カップ戦・ヨーロッパの大会に挑みます。どの試合も配信サービスで視聴できます。

リヴァプールの試合を放送する局は以下のとおりです。

FCリヴァプールの試合をテレビやライブストリームで観るには、どの局を選べばいいのでしょうか？

Getty Images

プレミアリーグ、チャンピオンズリーグ、FAカップ、コミュニティ・シールド、カラバオ・カップのFCリヴァプールの試合をテレビやライブストリームで視聴する

プレミアリーグの放映権はドイツでSkyが独占しており、全試合を単独または同時中継で放送。もちろんリヴァプールの試合も含まれます。

WOWやSkyGoアプリを利用すれば、自宅でも外出先でもライブ配信で視聴できます。

2025/26シーズンからは、Skyのイングランド・パッケージにEFLとカラバオ・カップも追加。リーグカップのリヴァプール戦や下位リーグの試合もSkyで生中継されます。

FAカップとFAコミュニティ・シールドはドイツでDAZNが独占配信し、リヴァプールFCの全試合を含む全試合をライブで視聴できます。

Getty Images

チャンピオンズリーグは複数サービスに分かれ、大部分はDAZN、火曜の厳選された試合はAmazon Prime Videoで独占配信されます。

2027/28シーズンから放送権が大きく再編されます。パラマウント＋がチャンピオンズリーグの権利大部分を取得し、配信に参入します。新パッケージの詳細はここです。

リヴァプールFCがチャンピオンズリーグ決勝に進出した場合、例年通り無料放送でも中継されます。その場合は、ZDFがライブ放送を担当します。

リヴァプールの試合をテレビやライブストリームで観る方法、SPOXのライブティッカー情報もこちら。

当サイトでも選りすぐりの試合をライブティッカーで追います。配信時はキックオフ約1時間前からこちらでティッカーをご覧いただけます。

【FCリヴァプール テレビガイド】クラブ概要