Goal.com
ライブ
このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
WirtzGetty
GOAL

翻訳者：

リヴァプールFCの放送情報：テレビやライブストリームで試合を生中継する局は？

リヴァプール

FCリヴァプールの試合をプレミアリーグ、チャンピオンズリーグ、カップ戦でライブ視聴したい？こちらが視聴方法です！

今シーズン、リヴァプールFCはリーグ戦・カップ戦・ヨーロッパの大会に挑みます。どの試合も配信サービスで視聴できます。 

リヴァプールの試合を放送する局は以下のとおりです。

FCリヴァプールの試合をテレビやライブストリームで観るには、どの局を選べばいいのでしょうか？

リヴァプール 対 チェルシー
U-NEXT

Mohamed Salah of LiverpoolGetty Images

プレミアリーグ、チャンピオンズリーグ、FAカップ、コミュニティ・シールド、カラバオ・カップのFCリヴァプールの試合をテレビやライブストリームで視聴する

プレミアリーグの放映権はドイツでSkyが独占しており、全試合を単独または同時中継で放送。もちろんリヴァプールの試合も含まれます。

WOWSkyGoアプリを利用すれば、自宅でも外出先でもライブ配信で視聴できます。

今すぐ登録！プレミアリーグやDFBポカールなどを視聴できるSkyは、新規加入者なら月額24.99ユーロ。

プレミアリーグ
リヴァプール crest
リヴァプール
LIV
チェルシー crest
チェルシー
CHE

2025/26シーズンからは、Skyのイングランド・パッケージにEFLカラバオ・カップも追加。リーグカップのリヴァプール戦や下位リーグの試合もSkyで生中継されます。

FAカップFAコミュニティ・シールドはドイツでDAZNが独占配信し、リヴァプールFCの全試合を含む全試合をライブで視聴できます。

あなたに最適なプランを見つけよう今すぐ登録！

Alisson Becker of LiverpoolGetty Images

チャンピオンズリーグは複数サービスに分かれ、大部分はDAZN、火曜の厳選された試合はAmazon Prime Videoで独占配信されます。

2027/28シーズンから放送権が大きく再編されます。パラマウント＋がチャンピオンズリーグの権利大部分を取得し、配信に参入します。新パッケージの詳細はここです。

リヴァプールFCがチャンピオンズリーグ決勝に進出した場合、例年通り無料放送でも中継されます。その場合は、ZDFがライブ放送を担当します。

Amazon Prime Videoでは毎週火曜の注目試合を独占配信

リヴァプールの試合をテレビやライブストリームで観る方法、SPOXのライブティッカー情報もこちら。

当サイトでも選りすぐりの試合をライブティッカーで追います。配信時はキックオフ約1時間前からこちらでティッカーをご覧いただけます。

【FCリヴァプール テレビガイド】クラブ概要

創設1892年
イングランドリーグ優勝回数20
FAカップ優勝8
チャンピオンズリーグ優勝6
最多出場記録イアン・キャラハン（公式戦857試合）
広告