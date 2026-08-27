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リヴァプールFCの放送情報を一挙紹介：レッズの試合をテレビとライブ配信で放送・配信するのはどこ？

リヴァプール

リヴァプールがプレミアリーグ、チャンピオンズリーグ、そしてカップ戦でどこでライブ視聴できるのか知りたいですか？ その答えをお届けします！

リバプールは今季、リーグ、カップ戦、欧州大会と複数の舞台で戦う。レッズを漏れなく追いかけたいなら、どの大会がどの配信先で放送されるのかを正確に把握しておく必要がある。朗報なのは、適切な組み合わせを押さえておけば、1試合も見逃さずに済むということだ。 

リバプール戦の視聴に関わる放送局を、以下の一覧で紹介する。

リバプール、放送情報を一目でチェック：レッズの試合をライブでテレビ放送・配信するのは？

リヴァプール 対 ノッティンガム・フォレスト
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イプスウィッチ・タウン 対 リヴァプール
U-NEXT
リヴァプール 対 フラム
U-NEXT
ボーンマス 対 リヴァプール
U-NEXT

Mohamed Salah of LiverpoolGetty Images

プレミアリーグ、チャンピオンズリーグ、FAカップ、コミュニティ・シールド、カラバオカップのリバプール戦をテレビ・ライブ配信で見る

ドイツ国内におけるプレミアリーグの放映権は、Skyが完全保有している。同局はリーグ戦の全試合をライブで放送しており、個別中継でもカンファレンス形式でも視聴可能だ。したがって、リバプールの試合もSkyの番組編成にしっかり組み込まれている。

WOWまたはSky Goアプリを通じて、レッズの試合をライブ配信でも追うことができる。自宅でも外出先でも関係ない。

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プレミアリーグ
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ノッティンガム・フォレスト
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2025-26シーズンから、SkyはイングランドのパッケージにEnglish Football League（EFL）Carabao Cupの権利も追加で拡充した。これにより、リーグカップでのリバプール戦や、下位カテゴリーの相手との試合もSkyでライブ視聴できる。

FAカップFAコミュニティ・シールドは、ドイツではDAZNが独占配信する。ストリーミングサービスの同社は、関連する全試合をライブで届けており、その中にはリバプールの全試合も含まれる。

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Alisson Becker of LiverpoolGetty Images

チャンピオンズリーグは、リバプール戦についても複数の配信先に分かれている。大半の試合はDAZNがライブ配信。一方で、火曜夜の注目カード1試合はAmazon Prime Videoが独占配信する。

2027-28シーズンからは、より大きな再編が行われる。Paramount+がチャンピオンズリーグ中継に参入し、権利のかなりの部分を引き継ぐ予定だ。新たな権利パッケージに関する既知の詳細は、こちらで確認できる。

リバプールがチャンピオンズリーグ決勝に進出した場合、その試合は従来どおり無料テレビでも放送される。このケースでは、ZDFがライブ中継を担当する。

Amazon Prime Videoに登録CLの火曜注目カードは毎週Prime Videoで独占配信！

リバプール、放送情報を一目でチェック：レッズの試合をライブでテレビ放送・配信するのは？ SPOXのライブテキスト速報

レッズの一部試合については、私たちもライブテキスト速報でお届けする。SPOXが対象試合を扱う場合、その速報はキックオフのおよそ1時間前からここで表示される。

リバプールTVガイド：クラブ基本情報

創設1892年
イングランド1部優勝回数20
FAカップ優勝回数8
チャンピオンズリーグ優勝回数6
最多出場選手イアン・キャラハン（公式戦857試合）
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