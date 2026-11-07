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リヴァプールのサイドバック、ジェレミー・フリンポンが、加入からわずか18カ月でマージーサイドを離れるという意外な移籍を検討するなか、サウジ・プロリーグの強豪アル・ヒラルに獲得候補として売り込まれた。2025年夏に4000万ユーロでレヴァークーゼンから加入した25歳のオランダ代表は、中東で新たな一歩を踏み出すことに前向きだ。

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サウジの強豪にオランダ人DFを獲得候補として推薦

winwinによると、仲介者がフリンポンをアル・ヒラルの獲得候補として推薦した。フリンポンは長期契約を結んでから2年もたたないうちにイングランドを離れる用意があるという。アカデミー出身のトレント・アレクサンダー＝アーノルドがレアル・マドリーへ移籍したことを受け、後任として加入したオランダ人DFだが、アンフィールドでは本来の好調時のプレーを再現できずにいる。そのため、サウジ・プロリーグへの移籍が現実的な可能性として浮上している。

度重なる負傷がリヴァプールでのプレーに影響

フリンポンはレヴァークーゼンでブンデスリーガ133試合に出場して23ゴールを記録し、2023-24シーズンの無敗でのリーグ優勝とDFBポカール制覇、2024年のDFLスーパーカップ制覇に貢献した実績を携えてイングランドに渡った。しかし、マージーサイドでの最初のシーズンは全公式戦で35試合の出場にとどまり、プレミアリーグでは21試合に出場して無得点だった。

そのシーズンの2ゴールは、クリスタル・パレスと対戦したコミュニティ・シールドでの公式戦デビュー時と、その後のFAカップで記録したものだった。コンディション面の問題が繰り返しプレーのリズムを妨げており、直近では10月17日に2-1で勝利したブレントフォード戦で、ハーフタイムに途中出場した直後に新たな筋肉の負傷を負った。

代表落選もクラブでの苦境に追い打ち

クラブでの苦戦と続く身体面の問題により、フリンポンはオランダ代表での居場所も失った。これまで同代表で15試合に出場し、1ゴールを記録している。前代表監督のロナルド・クーマンはパフォーマンスへの懸念から、2026年ワールドカップのメンバーからフリンポンを外した。

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現代表監督のシャビも、負傷中の右サイドバックを11月の代表活動に向けたメンバーに選ばず、フリンポンのオランダ代表からの離脱は続いている。フリンポンがリヴァプールで治療を受ける一方、代表のチームメートたちは11月14日にギリシャとのアウェー戦に臨み、その3日後にはベルリンのオリンピアシュタディオンを訪れ、ライバルのドイツと対戦する。

リヴァプール、次はロンドンでの一戦

先月のブレントフォード戦で負った筋肉の負傷により、フリンポンは今も離脱中で、今週日曜日にアンドニ・イラオラ率いるリヴァプールがクリスタル・パレスの本拠地に乗り込むプレミアリーグ第10節も欠場する。南ロンドンへの遠征後、国内の試合日程は年内最後の代表活動による中断期間に入る。この2週間は、オランダ人DFが回復に取り組むとともに、1月のサウジアラビア移籍の可能性を検討する時間となる。