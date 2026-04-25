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Football - FA Premier League - Liverpool FC v Crystal Palace FC LIVERPOOL, ENGLAND - Saturday, April 25, 2026: Liverpool s Andy Robertson celebrates with team-mate Curtis Jones (R) after scoring the second goal during the FA Premier League match between Liverpool FC and Crystal Palace FC at Anfield. (Photo by David Rawcliffe Propaganda) LIVERPOOL Anfield MERSEYSIDE ENGLAND Copyright: xDavidxRawcliffex P2026-04-25-Liverpool_Crystal_Palace-72Imago
Jeroen van Poppel

翻訳者：

リヴァプール、CL出場権目前。アンフィールドでは不運な失点に怒号。

リヴァプール 対 クリスタル・パレス
リヴァプール
クリスタル・パレス
プレミアリーグ

リヴァプールは土曜の試合でクリスタル・パレスを3-1で下した。アルネ・スロット監督率いるチームは終始優位に進め、ロスタイムに失点したものの、アレクサンダー・イサク、アンドルー・ロバートソン、フロリアン・ヴィルツのゴールで勝ち点3を獲得した。 リヴァプールは4位を維持し、CL出場権はほぼ確定。

スロット監督はサイドにガクポとサラーを起用。グラヴェンベルフとフリンポンは途中出場だった。ファン・ダイクは先発し、イサクがストライカーに入った。

アンフィールドでは序盤からリヴァプールがファン・ダイクとサラーで好機を創出。ブレナン・ジョンソンの決定機を逃したことで失点を免れた。

前半半ばにはサラーへのファウルでPKが与えられたが、VARで取り消され、スロット監督は不満を示した。直後には観客がチケット価格に抗議した。

35分、混戦を突いたイサクがハーフボレーで先制。40分にはロバートソンがカウンターから追加点。リヴァプールは散漫な時間帯もあったが2点リードで前半を折り返した。

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後半も流れは不安定で、クリスタル・パレスはカウンターで何度もチャンスを作った。リヴァプールのGKフレデリック・ウッドマンは好セーブでチームを支えた。一方、アウェーチームの圧力は高まるばかりだった。

71分には、ウッドマンがセーブ後に負傷しながらも主審がプレーを続行させ、リバウンドをダニエル・ムニョスが押し込み2-1。判定にスタンドは怒号に包まれた。

84分には途中出場のヨルゲン・ストランド・ラーセンのシュートがポストを叩き、リバプールは同点を免れた。

後半アディショナルタイム、リヴァプールが試合を決定づける。マカリストルがボールをヴィルツに渡し、ヴィルツがハーフボレーでネットを揺らし3-1。

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