リヴァプール、CL出場権目前。アンフィールドでは不運な失点に怒号。

リヴァプールは土曜の試合でクリスタル・パレスを3-1で下した。アルネ・スロット監督率いるチームは終始優位に進め、ロスタイムに失点したものの、アレクサンダー・イサク、アンドルー・ロバートソン、フロリアン・ヴィルツのゴールで勝ち点3を獲得した。 リヴァプールは4位を維持し、CL出場権はほぼ確定。

スロット監督はサイドにガクポとサラーを起用。グラヴェンベルフとフリンポンは途中出場だった。ファン・ダイクは先発し、イサクがストライカーに入った。

アンフィールドでは序盤からリヴァプールがファン・ダイクとサラーで好機を創出。ブレナン・ジョンソンの決定機を逃したことで失点を免れた。

前半半ばにはサラーへのファウルでPKが与えられたが、VARで取り消され、スロット監督は不満を示した。直後には観客がチケット価格に抗議した。

35分、混戦を突いたイサクがハーフボレーで先制。40分にはロバートソンがカウンターから追加点。リヴァプールは散漫な時間帯もあったが2点リードで前半を折り返した。

後半も流れは不安定で、クリスタル・パレスはカウンターで何度もチャンスを作った。リヴァプールのGKフレデリック・ウッドマンは好セーブでチームを支えた。一方、アウェーチームの圧力は高まるばかりだった。

71分には、ウッドマンがセーブ後に負傷しながらも主審がプレーを続行させ、リバウンドをダニエル・ムニョスが押し込み2-1。判定にスタンドは怒号に包まれた。

84分には途中出場のヨルゲン・ストランド・ラーセンのシュートがポストを叩き、リバプールは同点を免れた。

後半アディショナルタイム、リヴァプールが試合を決定づける。マカリストルがボールをヴィルツに渡し、ヴィルツがハーフボレーでネットを揺らし3-1。