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リヴァプールが、ランスの高評価を受けるセンターバック、イスマエロ・ガニウの獲得争いに参戦した。プレミアリーグで苦戦するクリスタル・パレスは、夏に同選手を獲得できなかった。昨季リーグ・アンで目覚ましい台頭を見せた21歳のDFは、フランスに残り、2030年までの新たな長期契約を結ぶことを選んだ。

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リヴァプール、リーグ・アンで台頭する若手を狙う

『Football Insider』の報道によると、リヴァプールはフランス1部リーグで際立った活躍を見せる若手DFの獲得に関心を示している。クリスタル・パレスは以前、ブルキナファソのA代表とフランスの年代別代表を経験した同選手を夏の移籍市場でセルハースト・パークに迎えようとしていた。クラブ幹部は、かつてランスを率いたピエール・サージュに続いてロンドン南部へ来ることを望んでいたが、CBは移籍を断り、8月に新契約を結んだ。その後、サージュは今週解任された。

選手放出の遅れが夏の獲得を阻む

このDFを獲得できなかったことは、クリスタル・パレスが過去1年間に経験した守備陣の激しい入れ替わりの一幕だった。マルク・グエイとマクサンス・ラクロワは、合わせて7200万ポンドで退団した。

同メディアのポッドキャスト「Transfer Insider」で、クリスタル・パレスが獲得の機会を逃した経緯について、ジャーナリストのカラム・オコネルは次のように説明した。「リヴァプールの関心は、クリスタル・パレスを追っている人たちにとって、少し悔しいニュースになると思う」

「ピエール・サージュは夏に彼を獲得し、一緒にパレスへ連れて行きたいと考えていた」

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「だが、パレスは結局獲得できなかった。マクサンス・ラクロワの売却を待っていたが、それが望んでいたほど早く実現しなかったのかもしれない」

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「ガニウは最終的にランスと新契約を結んだ。パレスが獲得を逃した、まさに取り逃がした選手だ」

不振のクリスタル・パレス、急場しのぎの補強も奏功せず

グエイとラクロワの売却で多額の資金を得たにもかかわらず、ロンドン南部のクラブは夏の移籍市場で、完全移籍での後釜獲得に移籍金を投じなかった。代わりに、セルハースト・パークの首脳陣は元アーセナルDFの冨安健洋をフリーで獲得し、アクセル・ディサシとオネスト・アハノルをレンタルで迎えた。

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この急場しのぎの対応は、シーズン序盤に大きな裏目に出た。クリスタル・パレスは現在、プレミアリーグ最下位に沈んでいる。開幕から10試合でリーグ最多の24失点を喫し、この低調な守備成績が最終的にサージュの解任につながった。

新監督、1月に守備陣の立て直しへ

トーマス・フランクがサージュの後任に就く見通しとなっている。デンマーク出身のフランクにとって、失点の多い守備陣を立て直すことが最優先課題だ。現有戦力には守備の問題を解決できる選択肢が十分にないため、クラブ首脳陣は1月の移籍市場で新監督を支援するとみられる。プレミアリーグ降格による財政的損失は新戦力の獲得費用をはるかに上回るだけに、リヴァプールがガニウを追う中、クリスタル・パレスはほかの候補を探さなければならない。