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リヴァプールが、2027年の移籍を視野にブライトンの左SBマキシム・デ・カイペルの獲得競争に加わった。アーセナルとパリ・サンジェルマンも獲得を狙う中、ブライトンは欧州各地から高まる関心を退けるべく、25歳のベルギー代表を5000万ポンドと評価している。

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リヴァプール、ベルギー代表SBを注視

『TEAMtalk』によると、アンフィールドのスカウト陣は将来的な獲得オファーに向けてデ・カイペルを追っている。リヴァプール、アーセナル、PSGに加え、ACミランとローマも関心を寄せる。2025年7月に1700万ポンドでクラブ・ブルッヘから移籍する前にはアーセナルとの関連が報じられており、今季は16試合で4得点4アシストを記録。その活躍は、 ファビアン・ヒュルツェラー率いるブライトンがプレミアリーグで2位 、ヨーロッパカンファレンスリーグで5位につける一助となっている。

ドイツメディア、獲得への強い関心を報道

この最初の報道に続き、ドイツメディアの『Fussball News』は、リヴァプール、アーセナル、PSGがいずれも来年のデ・カイペル獲得に「本気」だと伝えた。リヴァプールの補強責任者らは、この攻撃的なベルギー代表SBを、アンフィールドでコスタス・ツィミカスの後を継ぎ、左サイドバックの先発争いを激化させる「興味深い選択肢」と見ている。

2027年にブライトンが現在要求する5000万ポンドで合意できれば、リヴァプールは長期的に見て移籍市場で多額の資金を節約できる可能性がある。ブライトンは、現在の市場では比較的手頃な移籍金でベルギーからこのDFを獲得するなど、安価な才能を発掘し、高額で評価される選手へと育て上げることで高い評価を築いてきた。

将来的に評価額が倍増する可能性も

『Football Insider』は別の報道で、25歳のDFを、ブライトンの元MFモイセス・カイセドに続く「次の1億ポンドのスター」とすでに評している。欧州サッカー界で高まりつつあるその評価は、現在の11月の代表活動期間中にさらに上がった。

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同メディアは、ここ1週間のベルギー代表でのトルコ戦とイタリア戦におけるデ・カイペルの目を引くパフォーマンスが、欧州の強豪クラブによる獲得競争をさらに激化させると指摘する。リヴァプールが争奪戦を制して左SBを獲得した場合、ミロシュ・ケルケズの先発の座は大きく脅かされるだろう。

現レギュラーも先発争いに直面

デ・カイペルには、23歳のハンガリー代表ケルケズを押しのけ、リヴァプールの左SBの第一選択となるだけの実力がある。ケルケズはアンフィールドでのキャリアを不安定な形でスタートさせたものの、ここ数週間は改善の兆しを見せている。重要なのは、元ボーンマスDFのケルケズが、イングランド南海岸でともに実りある時間を過ごしたリヴァプールのアンドニ・イラオラ監督から、今も支持を得られることだ。