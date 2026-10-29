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リヴァプールは、来たる冬の移籍市場で中盤の強化を図るべく、モナコのプレーメーカー、ラミン・カマラの代理人らと新たな交渉を開始した。国内のライバルであるチェルシーが、ボーンマスの有望株アレックス・スコットの獲得を目指してカマラへの関心を弱めたことで、リヴァプールが獲得争いの先頭に立っている。

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アンフィールドの首脳陣が新たな交渉を開始

『ザ・サン』によると、リヴァプールは年明けを前に、22歳のセネガル代表選手の獲得可能性を把握するため、代理人らに接触した。運動量豊富なこのMFは、夏の移籍市場終盤にスタンフォード・ブリッジへの移籍話が破談となったものの、アンフィールドへの移籍に向けた水面下の交渉は現在、加速している。一方、チェルシーは獲得の狙いをボーンマスのスコットに切り替えた。

モナコ指揮官、尽きない運動量を称賛

イングランドへの移籍が実現しなかったことをプレーに響かせることなく、この若手選手は今季モナコの12試合中10試合に先発。2ゴール1アシストを記録し、チームのリーグ・アン4位浮上に貢献している。思い通りにいかなかった夏を経ても示したプロ意識、身体能力、立ち直る力はリヴァプールのスカウト陣に好印象を与えた。スカウト陣は、イングランドのサッカーで求められるフィジカル面に理想的に適していると考えている。

最近の『レキップ』とのインタビューで、このMFのプレーと勤勉さを称賛したモナコのフィリペ・ルイス監督は、こう語った。「20年後には、彼のような選手が数多く見られるかもしれない。彼はサッカーをプレーしながらマラソンを走り、90分間まったくペースを落とさずにプレーできる。彼はこの競技の未来を体現している」

イングランドで活躍するセネガル代表選手たち

シーズン途中の合意が実現するとはまだ限らないが、カマラは親しい友人のニコラス・ジャクソンや、頭角を現すイブラヒム・エンバイエら、プレミアリーグでプレーする代表チームメイトの活躍を注視している。

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アストン・ヴィラがマンチェスター・シティのトップリーグでの開幕からの全勝を止めた試合では、ジャクソンが2ゴール、エンバイエが1アシストを記録し、ともに活躍した。

同じ試合では、同胞のイリマン・エンディアイエもシティの一矢報いるゴールをアシスト。同じ『ザ・サン』の報道によると、その後3人はセネガル代表のWhatsAppグループで祝福の写真を共有した。これも、モナコのMFがイングランドで自分の力を試したいという思いを強める一因となっている。

冬の移籍には双方の歩み寄りが必要

1月の移籍実現は依然として可能だが、シーズン途中に合意へ達するには、リヴァプール、モナコ、そして選手本人が金銭面と契約面で譲歩する必要がある。チャンピオンズリーグ出場権を目指すモナコが冬の売却を拒んだ場合も、リヴァプールは来夏に再び交渉に臨める有利な立場にある。いずれにせよ、カマラは近いうちにプレミアリーグで代表の仲間たちに加わることになりそうだ。