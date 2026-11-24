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モロッコからアンフィールドへの道は、誰もが想像していたよりも近くなったようだ。チェルシーからリオ・ングモハを引き抜くことに成功したリヴァプールは、新たな一手の準備を進めている。今回の主役は生粋のモロッコ人、アブデラ・ウアザネ。赤いユニフォームに袖を通すことを夢見るアヤックスの若きスターだ。

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物語の始まりは2024年の夏だった。移籍市場が比較的静かだったその時期、リヴァプールはチェルシーからングモハを獲得し、一部で「今世紀最重要」とも評される契約をひっそりとまとめた。それ以来、スタンフォード・ブリッジのファンの怒りは収まっていない。特に、この若手がマンチェスター・ユナイテッド戦で見せた素晴らしいパフォーマンスは、現在のイングランドで最高の若手選手としての地位を決定づけるものだった。

ングモハはまだ18歳だが、その驚異的なレベルを前に、誰もが疑問を抱いた。リヴァプールはングモハのようなスターでチーム全体を作り上げるために、どのような計画を描いているのか。その答えは、新たなスポーツディレクターとしてジュリアン・ウォードが就任したことで明らかになった。ウォードは前任者のリチャード・ヒューズとはまったく異なるビジョンを持っている。

ウォードの使命は明確だ。世界中から未来のスターを発掘することである。ウォードは舞台裏でペドロ・マルケスとともに働き、モル・タラ・ンディアイエ、イフェアニ・ンドゥクウェ、サムエル・マルティネス、ルカ・ブルグマンスといった逸材の獲得で中心的な役割を果たした。

さらにウォードは、エリク・ファルカシュとジョシュア・アビの契約交渉もまとめ、リヴァプールの有望な若手を長期的に確保することに成功した。そして今、ウォードが目を向けているのがモロッコ、具体的にはアブデラ・ウアザネだ。一部では「ングモハの後継者」とも呼ばれている。それはテクニックだけが理由ではなく、同じ夢と同じ情熱を持っているからだ。

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サイト『アンフィールド・ウォッチ』は、リヴァプールがこのモロッコ人スターの獲得に本格的な関心を寄せていると報じた。ウアザネはまだ17歳だが、その若さにもかかわらずモロッコ代表に名を連ね、アヤックスでもレギュラーの座をつかんでいる。このモロッコの少年の才能に寄せられる信頼の大きさを物語っている。

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アヤックスでのウアザネの数字は驚異的で、ングモハを強く思い起こさせる。サイト『ワイスカウト』によれば、このモロッコ人攻撃的MFは90分あたり0.83得点に関与し、90分あたり8.5回を超えるドリブルを仕掛け、その73%を成功させている。

まさに傑出した数字だ。このモロッコ人スターはングモハに匹敵する技術を備えており、アンドニ・イラオラ監督の下、プレーメーカーのポジションでフロリアン・ヴィルツの代わりを務められる存在と見なされている。

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さらに重要なのは、ウアザネがリヴァプールのファンであり、このクラブへの加入がモロッコで過ごした幼少期からの夢だということだ。当時から赤いチームの試合を追いかけ、いつかアンフィールドでプレーすることを夢見ていた。そのため本人は移籍の実現を強く望んでおり、交渉ははるかに進めやすくなっている。

だからこそ、この案件の行方は注視する必要がある。モロッコのスター、ウアザネとングモハが同じチームで共にプレーし、新世代のスターたちを牽引する姿を想像してみてほしい。実に胸躍る構想であり、リヴァプールにとって新たな時代の幕開けとなるかもしれない。それは大型補強だけでなく、モロッコをはじめ世界中から集まる若き才能の上に築かれる時代だ。