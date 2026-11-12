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Crystal Palace FC v Liverpool - Premier League 2026/27Getty Images
Bart DHanis
翻訳者：

リヴァプール、フィルジル・ファン・ダイクの理想的な後継者に1億ユーロが必要

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リヴァプールがフィルジル・ファン・ダイクの後継者としてルカ・ヴシュコヴィッチを検討している。『Sky Sports Germany』の移籍市場担当記者フロリアン・プレッテンベルクが伝えた。ただし、ブライトン＆ホーヴ・アルビオンはこのセンターバックに巨額の移籍金を要求している。

ファン・ダイクは来夏に36歳を迎える。オランダ代表の主将は、その時点でリヴァプールとの契約が満了する。契約を延長するかどうかは、まだ分からない。

先週、リヴァプールとクリスタル・パレスの一戦後にも自身の契約状況について語った。ファン・ダイクは冷静で、今後の成り行きを落ち着いて見守っている。

ファン・ダイクが契約を延長するかどうかにかかわらず、リヴァプールは水面下でふさわしい後継者を探している。ブライトンのDFヴシュコヴィッチを理想的な候補と見ている。

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クロアチア人のヴシュコヴィッチは2025年、ハイドゥク・スプリトからトッテナム・ホットスパーに1100万ユーロで加入した。ロンドンのクラブはすぐにハンブルガーSVへの期限付き移籍を決めた。

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2026年11月22日

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ドイツでは主力に成長し、ブンデスリーガで28試合に出場。6ゴールを挙げた。

イングランドに戻ると、スパーズはヴシュコヴィッチをすぐにブライトンへ売却。ブライトンは5400万ユーロを支払い、2031年半ばまでの契約を結んだ。

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長期契約を結んでいるため、ブライトンはこの逸材に望む額を要求できる。プレッテンベルクによると、移籍金はすでに1億ユーロを超えるという。