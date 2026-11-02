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リヴァプールは、現行契約の満了が近づく主将フィルジル・ファン・ダイクとの新たな契約延長を検討していると報じられている。クラブはその卓越したリーダーシップを引き続きチームで生かしたい考えで、同時にバルセロナから期限付き移籍中のロナルド・アラウホの完全移籍に向けた交渉を進めている。

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契約延長交渉が視野に

リヴァプールは、アンフィールドでのファン・ダイクの契約延長の可能性を検討している。報じたのは『TEAMtalk』だ。主将の現行契約は今季終了時に満了する予定で、クラブ内ではその去就について話し合いが始まっている。

35歳を迎えたものの、オランダ人のベテランDFは依然としてトップチームに欠かせない存在だ。今季ここまでのプレミアリーグでは、全試合で全時間帯に出場している。

リヴァプールはファン・ダイクが今なお果たす重要な役割を高く評価しており、長く残ってほしいという意思を本人に伝えたい考えだ。現在検討されている契約案には、追加のオプションを付けた12カ月の延長も含まれているという。

主将を高く評価するイラオラ

ファン・ダイクがピッチ内外で一貫して維持する非常に高い水準は、アンドニ・イラオラに強い印象を与えている。指揮官は、この名センターバックがロッカールームにもたらすものにも大いに満足している。

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ただし、合意をまとめるには最終的に金銭面での妥協が必要になるかもしれない。欧州サッカー界で最も高給を得るDFの一人であるファン・ダイクは、新契約を結ぶために減俸を受け入れる必要がある可能性もある。

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同じ報道によると、最終的な契約内容について、クラブと選手の双方はあらゆる形を柔軟に検討する構えだ。10シーズン、387試合出場に及ぶ在籍期間をさらに延ばしたいという思いは、双方に共通している。

次世代を導く存在

クラブは、ファン・ダイクが若いチームメートを指導できる特別な能力を極めて高く評価している。ジェレミー・ジャケやジョヴァンニ・レオーニといった若手有望株は、主将のトップレベルでの経験と高い基準から直接学んでいる。

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主将の引き留めが重要である一方、リヴァプールは守備陣を巡るほかの案件にも同時に取り組んでいる。レンタル加入中のアラウホを完全移籍で獲得するため、バルセロナとの交渉はすでに始まっている。

『TEAMtalk』は、アラウホの最終的な移籍金が当初の合意額を下回る可能性すらあると伝えている。また、クラブはジョー・ゴメスとの契約延長も検討しているが、度重なる負傷歴が話し合いにおける重要な要素となっている。

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今後を見据えて

現時点で、ファン・ダイクの去就はアンフィールドで差し迫った懸念事項とはみなされていない。情報筋によると、クラブが2027年を迎えるにあたり、契約状況についての本格的な検討が正式に始まるという。

双方は現状をまったく不安視しておらず、対話を続けている。新年が間近に迫るなか、短期の契約延長は十分に現実的な結末とみられる。