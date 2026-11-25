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リヴァプールが水曜日のチャンピオンズリーグで大きな勝利を収めた。マンチェスター・ユナイテッドを4-0で粉砕してから3日後、ヤン・ブレイデルスタディオンでクラブ・ブルッヘを0-3で危なげなく下した。

アンドニ・イラオラ監督は、今週末に控えるエヴァートンとのマージーサイド・ダービーを見据え、フィルジル・ファン・ダイクをベンチに置いた。一方、イェレミー・フリンポンは先発。コーディ・ガクポとライアン・フラーフェンベルフは負傷で欠場した。

アウェーのリヴァプールは序盤からクラブ・ブルッヘの守備陣に圧力をかけ、開始15分近くで相手がミスを犯す。アレクサンデル・イサクが至近距離からシュートを決め、リヴァプールが0-1と先制した。

クラブ・ブルッヘも諦めず、フェリックス・ルマレシャルとホアキン・セイスがゴールに迫った。最近のPSV戦でも得点を挙げたカルロス・フォルブスも、右サイドから好機をつくろうとした。しかし、ホームチームは前半に同点に追いつけなかった。

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リヴァプールは後半、アウェー戦の主導権を握ろうとし、活発な動きを見せたリオ・ングモハのシュートはわずかに枠を外れた。先制点の場面では精彩を欠いたヤン・ゾマーだが、ドミニク・ソボスライの見事なパスを受けたイサクが至近距離から放ったシュートには好セーブを見せた。

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クラブ・ブルッヘは好結果への望みをつなぎ、ルマレシャルのシュートもアリソン・ベッカーが見事に防いだ。終盤にはイラオラ監督が僅差のリードを守ろうと動き、フリンポンに代えてファン・ダイクを投入した。

リヴァプールは終盤にリードを広げる。フロリアン・ヴィルツがペナルティエリアの端からシュートを放つと、ボールはポストに当たり、なすすべのないゾマーの背後にあるベルギー側のゴールへ飛び込んだ。

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リヴァプールは最後までリードを守り、カウンターからイサクが0-3とするゴールを決めた。これで5試合を終えて勝ち点12。次の日曜日に控える、常に熱を帯びるエヴァートンとのダービーに向け、上々の前哨戦となった。