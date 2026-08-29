ブラッドリー・バルコラは、数日以内にリヴァプールの選手となる見通しだ。イングランドの強豪クラブは、パリ・サンジェルマンのウインガーを巡る交渉で、注目すべき追加支払いを行う用意がある。ジャーナリストのベン・ジェイコブスによれば、通常は売却クラブが支払う500万ユーロをリヴァプールが負担するという。

この移籍交渉には、ザ・レッズの複数の重要幹部が関与していた。ジェイコブスによると、リヴァプールのオーナーであるフェンウェイ・スポーツ・グループの社長マイク・ゴードン、リヴァプールのCEOビリー・ホーガン、そしてテクニカルディレクターのリチャード・ヒューズがそろって、パリ・サンジェルマンのアタッカーに関する協議で役割を果たしたという。

ゴードンは木曜夜の時点で、パリ・サンジェルマン会長ナセル・アル・ケライフィとこの追加支払いについてすでに合意に達していたとされる。ジェイコブスによれば、リヴァプールは移籍金に加え、バルコラの古巣であるオリンピック・リヨンにさらに500万ユーロを支払う。

この支払いは、いわゆる連帯貢献金に関係している。通常、移籍金の一部は、選手が12歳から23歳までの間に育成されたクラブへ支払われる。バルコラの場合、その恩恵を受けるクラブはリヨンだ。

特に注目されるのは、リヴァプールがこの費用を負担する点だ。ジェイコブスによると、連帯貢献金は通常、売却クラブが支払うものだが、リヴァプールはこの金額を自ら支払うことを決めた。これにより、このイングランドのクラブは交渉の場で際立って柔軟な姿勢を示したことになる。

バルコラは育成期間の大半をリヨンで過ごし、最終的にはそこでトップチームデビューを果たした。2024年1月、このフランス人アタッカーはパリ・サンジェルマンへ移籍し、そこでさらに成長を遂げ、欧州屈指のウインガーの一人となった。

ジェイコブスは土曜朝、リヴァプールが1億2300万ユーロを支払い、ボーナスによってその額は最大1億4400万ユーロに達する可能性があると伝えていた。正式発表は今後数日以内に行われる見込みだ。



