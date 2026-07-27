リヴァプールがブラッドリー・バルコラのマネジメント陣、そしてパリ・サンジェルマンと話し合いを行っていると、ジャーナリストのフロリアン・プレッテンベルクがXでSky Deutschlandを通じて伝えている。ファブリツィオ・ロマーノは最近、PSGのこのアタッカーがPSGとの契約延長を望んでおらず、そのためリヴァプールがチャンスを見いだしていると報じていた。

プレッテンベルクによれば、バルコラはリヴァプールにとって今夏の移籍市場における最有力候補だ。アンドニ・イラオラ監督率いる同クラブは、イングランドでは9月1日となるデッドライン・デーまでに、このウイングを獲得したい考えだ。

プレッテンベルクは、バルコラ獲得はリヴァプールにとって複雑な案件だと強調している。移籍の成否は大部分において金銭面に左右されることになるという。Transfermarktによれば、このPSG所属選手の市場価値は9000万ユーロだ。

ただ、とりわけ昨季は23歳の左ウイングがルイス・エンリケ監督の下で絶対的な先発だったわけではない。PSGの最も重要な試合では、両サイドでデジレ・ドゥエとフヴィチャ・クヴァラツヘリアが優先されていた。

そのためバルコラには移籍の噂が色濃く付きまとっており、契約が2028年半ばまで残っているという事実も、パリ退団の憶測を打ち消す助けにはならなかった。今やバルコラが契約延長しない決断を下したことで、ジャーナリストのベン・ジェイコブスによれば、PSGが売却を試みるのは自然な流れだという。

複数のイングランドメディアによると、PSGはバルコラに対して換算で1億6000万ユーロ超を求めている。もっとも、このアタッカー自身はリヴァプールへのビッグトランスファーに前向きだという。

バルコラは左利きのウイングで、移籍が実現すればコーディ・ガクポのライバルとなる。オランダ代表の同選手は現時点ではリヴァプールの選手だが、今夏に退団するとの噂も出ている。