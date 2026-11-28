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イングランドのリヴァプールが、来たる冬の移籍市場での左サイドバック補強に向けて動きを強めている。

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報じたのは『スポルト』紙だ。同紙によると、バルセロナのサイドバック、アレハンドロ・バルデは、アンフィールドのクラブ首脳陣が高く評価する有力候補の一人だという。

イングランドのクラブのスポーツ部門責任者たちは、現在の左サイドバック2人のパフォーマンスに完全には満足しておらず、このカタルーニャ出身の選手を移籍市場における興味深い好機と捉えている。

リヴァプールの関心は単なる願望にとどまらず、すでに具体的な動きにつながっている。バルデの代理人ホルヘ・メンデス氏がイングランドのクラブ関係者と会談し、移籍が実現した場合の条件について協議した。

検討されているのはアラウホの取引に似た形で、今季終了までのレンタル移籍に買い取りオプションを付け、リヴァプールが来夏に完全移籍で獲得できるようにするというものだ。

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イングランドのクラブは今後、バルセロナに正式オファーを出す前に最終決断を下す必要がある。ゴーサインが出れば、オファーは今後数週間のうちに届く可能性があり、1月1日の冬の移籍市場の正式オープンより前になることも考えられる。

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バルデは退団に前向き

直近のチャンピオンズリーグの試合ではある程度の出場時間を得たものの、バルデはバルセロナでの自身の立場が変わったことを自覚しており、クラブを離れて新たな挑戦に臨むことにも前向きだ。

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年齢と潜在能力を考えれば、まだ大きな伸びしろを残す同選手にとって、プレミアリーグのビッグクラブへの加入は魅力的な選択肢に映る。

メンデス氏は顧客であるバルデの将来についてさまざまなシナリオを検討しており、なかでもリヴァプール行きの選択肢への関心が高まっている。

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バルデのスピード、ボールを持ち運ぶ能力、攻撃面での貢献は、アンフィールドのクラブが求めるサイドバック像に合致する主な特長だ。

バルセロナの条件

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一方のバルセロナは、下部組織出身選手の放出に向けた交渉の扉を閉ざしてはいないが、いかなる動きも守備陣を補強できるかどうか次第としている。

カタルーニャのクラブのスポーツ部門が最優先としているのはセンターバックの獲得で、できれば左利きの選手を迎え、ハンジ・フリック監督の選択肢を広げたい考えだ。

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バルセロナはシーズン途中に戦力を弱めることを望んでおらず、移籍市場で適切な解決策が見つかった場合に限り、バルデの退団を容認する方針だ。また、取引の財務面での折り合いや、リヴァプールが提示する可能性のある買い取りオプションの条件も、判断を左右する決定的な要素となる。

いずれにせよ、イングランドからの関心は高まる一方だ。メンデス氏が直接交渉に関わり、バルデ自身も退団に前向きな姿勢を示していることから、今後数週間がこのカタルーニャ出身サイドバックの将来を決める重要な期間となりそうだ。