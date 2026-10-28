リヴァプール、クラブで162試合に出場した選手を手放す意向　本人は大いに落胆

リヴァプールはアレクシス・マク・アリスターとの契約を延長しない。『Sky Sports』が報じた。クラブは2028年半ばに契約が満了することから、今夏の売却を望んでいる。

リヴァプールがマク・アリスターの移籍で収入を得るには、今夏かその次の冬に売却する必要がある。現在、クラブは新契約に向けた交渉を行っていない。

クラブは本人に、契約を延長せず、選手の入れ替えを進めたい意向を伝えた。代理人はすでに新たな所属先を探している。

『Sky Sports』によれば、関心を示すクラブには事欠かない。アルゼンチン代表のマク・アリスターにはスペイン、イタリア、サウジアラビアのクラブが関心を寄せており、なかでもスペインとイタリアのクラブの動きが最も具体的だ。

マク・アリスター自身は、クラブの決定に落胆している。27歳のMFはアンフィールドでの契約延長を望んでいたが、それはかなわないことになった。

マク・アリスターはこれまでリヴァプールで162試合に出場し、23得点、21アシストを記録。アルネ・スロット監督の下、クラブとともにイングランド王者にも輝いた。

攻撃的なMFであるマク・アリスターは、2022年のアルゼンチン代表のワールドカップ優勝にも貢献した。大会ではほぼ全試合に出場し、グループステージのポーランド戦で2-0の勝利につながる得点を挙げた。