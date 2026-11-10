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リヴァプールは、長年正GKを務めるアリソン・ベッカーの将来的な退団に備え、ブライトン・アンド・ホーヴ・アルビオンのGKバルト・フェルブルッヘンを獲得の最優先候補に挙げている。24歳のオランダ代表GKに加え、マージーサイドのクラブは後継者候補としてアストン・ヴィラのGK鈴木彩艶の動向も注視している。

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リヴァプール、長期的なGK候補を検討

TEAMtalkによると、リヴァプールはアリソンと結ぶ現在の契約が2027年に満了することを見据え、長期的な後任GKを積極的に調査している。先週には日本代表のスズキも候補の一人であることが明らかになったが、昨夏に加入した同選手をヴィラ・パークから引き抜くのは、契約が2031年まで残っているため難しいとみられる。そのため、補強責任者たちはフェルブルッヘンを、マージーサイドのクラブに長期的な安定感とトップレベルの実力をもたらす理想的な選択肢と見ている。

オランダ人GK、将来を巡る憶測に言及

アメックス・スタジアムを本拠地とするクラブとの契約が2028年まで残るフェルブルッヘンは、今季ファビアン・ヒュルツェラー監督の下で主力として定着。プレミアリーグ最多タイのクリーンシートを記録し、ブライトンがリーグ2位に浮上する原動力となった。

欧州5大リーグのクラブへの移籍が取り沙汰される中、オランダ人GKは最近、将来の移籍の可能性を否定せず、現在は南海岸での生活に満足していると強調した。「今後どうなるかは分からない。誰にも分からないことだ。ただ、今の僕はブライトンでとても幸せだ」

欧州の強豪も獲得に関心

同報道によれば、リヴァプールが正式に獲得へ動けば、ティボー・クルトワの後継候補としてブライトンの守護神を評価しているレアル・マドリーとの厳しい争奪戦に直面する。事情に詳しい関係者によると、具体的なオファーが届いた場合、フェルブルッヘンはサンティアゴ・ベルナベウへの移籍を断るのは難しいと考えられる。本人にとって、キャリアで一度きりの機会と映るためだ。

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さらに、プレミアリーグのライバルであるチェルシーとマンチェスター・ユナイテッドも、以前から24歳の同選手に関心を寄せている。一方、ドイツの強豪バイエルン・ミュンヘンも、過去に問い合わせを行った後、引き続きその成長を追っている。

移籍が実現するなら夏が現実的か

フェルブルッヘンの契約があと2年残り、ブライトンもシーズン序盤の好調を受けてリーグ2位につけていることから、南海岸のクラブは交渉で有利な立場にあり、1月のシーズン途中に届くオファーはすべて拒否する方針だ。そのため、移籍が実現するとしても2027年夏まで待つことになるとみられ、その時点でもクラブ幹部は高額の移籍金を要求するだろう。それまでは、フェルブルッヘンはプレミアリーグ上位を争うブライトンの予想外の躍進を維持することに集中する。