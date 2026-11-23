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PSVのピーター・ボス監督が、あす火曜日に予定されるチャンピオンズリーグのリーグフェーズ第5節レアル・マドリー戦を前に、相手指揮官であるポルトガル人のジョゼ・モウリーニョ監督を称賛した。

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ボス監督は月曜日、サンティアゴ・ベルナベウで行われる一戦を前にした記者会見に臨み、モウリーニョ監督に対する批判は一切なく、むしろその経験から学ぶことのできる指揮官の一人だと考えていると語った。また、彼が成功を続けていることは、進化し、さまざまな状況に適応する能力の表れだと指摘した。

オランダ人指揮官はさらに、「モウリーニョにはすぐにそれと分かる独自のスタイルもある。選手たちを非常にうまく準備させるし、彼から何が予想できるかも分かっている。進化を続けることなく、これほどの成功を収められる人はいないと思う。私も同じで、学ぼうとしている」と続けた。

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「彼には確固たる信念があり、キャリアを通じて成し遂げてきたことは驚異的だ。新たな状況に適応することなしに、そこまでたどり着くことはできない。私は彼から学びたいし、その教訓は役に立つ。彼の発言を研究してきたし、このメッセージを自分のチームの選手たちにも伝えようとしている。非常に興味深い指揮官だ」

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ボス監督は、自身とモウリーニョ監督の人柄や哲学の違いは両者の対立を意味するものではないと強調し、こう語った。「彼に対して否定的な意見は何もない。我々は異なる人間で、彼は勝つために最善だと思うことをやるべきだし、私には別の哲学がある。彼のやり方が間違っていると言っているわけではなく、私は違うスタイルで仕事をしているということだ。我々はまったく違うが、彼のことを大いに尊敬している」

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試合を前にしたレアル・マドリーの状態について、PSVの指揮官は「彼らは良いサッカーをしていると思う。9勝を挙げていて、その中には終盤に決めた勝利もある。それは勝利のために最後まで戦い続けられることを示しており、ポジティブなことだ」と述べた。

また、チームは過去4年間チャンピオンズリーグに出場しており、大舞台での試合には慣れていると説明し、「サンティアゴ・ベルナベウは特別なスタジアムだが、我々はすでに他の大きなスタジアムでもプレーしてきた」と付け加えた。

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ボス監督は、昨シーズンにリヴァプールを4-1で下した勝利を、レアル・マドリー戦を前に選手たちに自信を与える経験として振り返りつつも、2試合はまったくの別物だと強調した。「あれは大きな成功だったが、今回は別の試合で、あの一戦とは何の関係もない。準備の一部は自信に関わるもので、我々は大いに自信を持たなければならない。勝ち点は4だが、まだチャンスは残されている。持てるすべてを出し尽くす必要があるし、あまりに消極的になってはいけない」

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試合のプランについて、ボス監督はチームのアイデンティティを捨てることなく相手に適応することを心がけていると強調した。「私は常に相手に適応しようとしているし、先週末の試合でもそうした。だが、我々には守りたいサッカー哲学がある。それでも、特にレアル・マドリーが相手となれば適応しなければならない。非常に強力なチームで、大きな能力を持つ選手たちがそろっているからだ」

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最後に、自身の哲学は選手たちの能力を信じ、どんなに厳しい状況でも勇気を持つことにあると力説し、こう締めくくった。「勇気を持ってプレーしなければならない。私は消極的な人間ではない。サッカーでは負けることもあるが、そこから立ち直らなければならない。試合中に失点することもあるが、巻き返しを図るべきだ。我々には良いチームと大きな能力を持つ選手たちがいて、チャンピオンズリーグのアウェイでも良い試合をしてきた。明日も同じことをする」

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