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マンチェスター・ユナイテッドは、リヴァプール戦での退場処分に対する異議申し立てが認められ、フランス人DFレニー・ヨロに科されていた1試合の出場停止処分の取り消しに成功した。これにより同選手は、次の土曜日に行われるプレミアリーグのブレントフォード戦に出場可能となった。

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ヨロは先週日曜日のリヴァプール戦の8分、ペナルティエリア付近でアレクサンデル・イサクを倒し、一発退場となっていた。 この試合はマンチェスター・ユナイテッドが0-4で敗れ、マウリシオ・ポチェッティーノがマンチェスター・ユナイテッドの指揮官として初めて采配を振るった一戦だった。

イングランドサッカー協会はマンチェスター・ユナイテッドの異議申し立てを認めたと発表した。『デイリー・メール』紙が伝えたところによると、声明には次のように記されている。「レニー・ヨロの1試合の出場停止処分は、不当退場に関する申し立てが認められたことにより解除された。このマンチェスター・ユナイテッドの選手は、11月22日日曜日に行われたプレミアリーグのリヴァプール戦で、決定的な得点機会を阻止したとして退場処分を受けていた。独立規制委員会による本決定の理由書は、しかるべき時期に公表される」

ヨロの退場は、ゴールへ向かって抜け出したイサクを背後から押したことによるものだった。サム・バロット主審はリヴァプールにフリーキックを与え、これをドミニク・ソボスライが見事に決めてチームに先制点をもたらした。

しかしマンチェスター・ユナイテッドは、ヨロがリヴァプールのFWから決定的な得点機会を奪ったわけではないと異議申し立てで主張した。GKセネ・ラメンスがイサクより先にボールに到達できる可能性があったとして、一発退場の判定に異議を唱えたのだ。

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異議申し立ては認められたものの、プロ審判委員会のトップであるハワード・ウェブは、この場面の分析で主審の判定を擁護していた。ファウル自体は明白であり、議論の焦点は決定的な得点機会の阻止の要件がこのケースに当てはまるかどうかにあると強調した。

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ウェブによれば、主審はプレーの方向がゴールに向かっていたこと、ボールがペナルティエリア付近にあったこと、攻撃の進路上にDFが1人しかいなかったこと、さらにイサクがボールをキープし、GKより先にボールに到達できたかどうかを考慮したという。

またウェブは、イサクがボールをコントロールしてヨロをかわした後にファウルを受けて倒されたと指摘する一方、ラメンスが先にボールに届いた可能性については疑問の余地があることを認めた。

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ウェブは、主審がピッチ上での状況判断に基づいて決定を下し、その後VARが介入して確認したと説明し、こう述べた。「あれは主審がピッチ上で下した判定であり、その後VARが明白かつ明らかな誤りかどうかを確認し、そうではないという見解に達した」

さらにウェブは、イサクがボールに到達できたかどうかに疑いがあるからといって、主審の判定が必ずしも明白な誤りだということにはならないと付け加えた。FWが高速でゴールに向かっていたことが、退場を宣告した主審の見解を裏付けたとしている。

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今回の一件は、マンチェスター・ユナイテッドが最近抗議してきた一連の判定の一つでもある。ウェブは昨年9月、オールド・トラッフォードでのダービーでマンチェスター・シティに1-0の勝利をもたらしたアーリング・ハーランドのゴールが認められた件について、VAR担当審判がエンソ・フェルナンデスのオフサイドポジションの判断を誤ったとして、同クラブに謝罪していた。

またウェブは昨シーズン、マンチェスター・ユナイテッドとブレントフォードの一戦で判定ミスがあったことも認めている。ブレントフォードの主将ネイサン・コリンズがペナルティエリア内でブライアン・ムベウモを倒しながら退場とならなかった場面で、ユナイテッドはこの試合に1-3で敗れた。

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こうしてマンチェスター・ユナイテッドは、リヴァプール戦でのレッドカードにより欠場の危機にあったレニー・ヨロを、オールド・トラッフォードでのブレントフォード戦を前に取り戻すことになった。チームは大敗の痛手から立ち直り、プレミアリーグで安定を取り戻すことを目指している。

マンチェスター・ユナイテッドは11節を終えてわずか1勝、勝ち点8にとどまり、プレミアリーグの順位表で19位（最下位から2番目）に沈んでいる。