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ミケル・アルテタ監督率いるアーセナルは日曜日、チーム一丸となった圧巻の守備でリヴァプールに1-0で競り勝ち、アンフィールドで14年ぶりとなるプレミアリーグでの勝利を挙げた。

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勝負を分けたのは16分。マルティン・ウーデゴールがアリソンの不用意なパスを奪い、デクラン・ライスの低いクロスをファーポストでカイ・ハヴァーツが押し込んだ。リヴァプールはボール保持率56％、シュート17本を記録したが、枠内シュートは後半アディショナルタイムにブラッドリー・バルコラが放った力のない一撃の1本だけ。フロリアン・ヴィルツがクロスバーに当て、前半終了前にはアレクシス・マック・アリスターがフリーで迎えた好機にヘディングシュートを枠の上へ外した。

アーセナルにとってプレミアリーグで通算300勝目となるアウェーでの勝利により、首位でのリードは3ポイントに広がり、リヴァプールの連勝は5で止まった。

以下、GOALがアンフィールドでのアーセナルの選手たちを採点する。

GK・DF

ダビド・ラヤ（7／10）： 試される場面は少なかったが、素早く飛び出してアレクサンデル・イサクの足元のボールを押さえ、リヴァプールがペナルティーエリア内に人数をかける中で複数のクロスをキャッチした。後半アディショナルタイムには時間稼ぎで警告を受けた。

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ユリエン・ティンバー（7／10）： 長い時間にわたってブラッドリー・バルコラを厳しく抑えた。前半にイサクを引っ張った場面が罰せられなかったのは幸運だった。80分にはマック・アリスターとの小競り合いに関与し、警告を受けた。

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エズリ・コンサ（8／10）： センターバックとして堂々たるプレーを見せ、ペナルティーエリア内でミロシュ・ケルケズを2度阻止し、次々と上がるクロスをはね返した。一度ボールタッチが乱れたことを除けば、ほとんどミスはなかった。

ガブリエウ・マガリャンイス（7／10）： ウィリアム・サリバ不在の守備陣をよく統率し、リヴァプールが執拗に上げるクロスをはね返すことに貢献した。ただ、序盤にイサクと絡んだ後の大げさな振る舞いは、自身にとってプラスにはならなかった。

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リッカルド・カラフィオーリ（7／10）： 対人戦で積極的に戦い、バルコラの折り返しを止める重要なインターセプトを見せた。攻撃にも参加し、後半半ばには鋭い低いクロスを入れた。

MF

デクラン・ライス（8／10）： オーバーラップからハヴァーツの決勝点につながる完璧な低いクロスを供給。その後はアーセナルの不用意なパス回しからバルコラに渡ったボールを奪うため、全力で戻った。攻守両面の原動力だった。

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ブルーノ・ギマランイス（7／10）： 得点の組み立てに関わり、ゴール前の6ヤードエリアを横切る鋭いボールを送ったが、ハヴァーツにはわずかに届かなかった。62分に交代した。

マルティン・ウーデゴール（7／10）： アリソンへのプレスが決勝点のきっかけとなった。マック・アリスターの挑発にも冷静さを保ち、終盤にミケル・メリーノと交代した。

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FW

ノニ・マドゥエケ（7／10）： 得点場面ではライスにつなぎ、後半にはクリストス・ツォリスにアーセナル最大の好機を演出した。一方、55分にはバルコラへのファウルで警告を受けた。

クリストス・ツォリス（7／10）： 得点に関与し、低いシュートではアリソンに鋭いセーブを強いた。ただ、68分に抜け出した場面では、横にパスを出すより自らシュートを打つべきだった。

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カイ・ハヴァーツ（8／10）： ファーポストへの走り込むタイミングが完璧で、ライスのクロスを押し込んだ。その直後にも、あとわずかで2点目を決めるところだった。84分にヴィクトル・ギョケレシュと交代した。

途中出場・監督

マイルズ・ルイス＝スケリー（6／10）： 途中出場でプレミアリーグ通算50試合目を迎えた。72分にはイサクとの接触で警告を受け、終盤のカウンターではパスが長くなりすぎた。

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ヴィクトル・ギョケレシュ（採点なし）： 84分にハヴァーツと交代し、終盤のアーセナルに前線のパスの出しどころをもたらした。

ピエロ・インカピエ（採点なし）： 守備を固めるため、84分にツォリスに代わって出場した。

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ミケル・メリーノ（採点なし）： 最後の猛攻に備えて高さを加えるため、88分にウーデゴールと交代した。

ミケル・アルテタ（8／10）： アーセナルが前回アンフィールドで勝利した試合に選手として出場してから14年。監督として同地で初勝利を挙げた。チームは一丸となって守り、勝利を収めた。