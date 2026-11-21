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2023年3月、リヴァプールがマンチェスター・ユナイテッドを記録的な7-0で圧倒した午後を振り返る。コーディ・ガクポの決定力からモハメド・サラーの記録を塗り替えた2得点まで、アンフィールドを熱狂させた戦術的な快勝だった。

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2023年3月5日、アンフィールドのピッチで、戦術的な理屈も過去の前例も超える出来事が起きた。イングランドサッカー屈指の歴史を持つライバル対決で、リヴァプールは単なる勝利を超える、容赦なく効率的な戦いを見せた。結果は7-0の圧勝。マンチェスター・ユナイテッドにとってクラブ史上最多失点差に並ぶ敗戦であり、リヴァプールにとってはM62の先に本拠を置く宿敵を相手にした公式戦での最大差の勝利となった。その衝撃の大きさを理解するには、最終スコアだけでなく、後半にいかにして崩壊が進んだかを見る必要がある。

前半終了間際の均衡を破る一撃

前半は、わずかな差が勝負を分けそうな展開だった。直近のリーグカップ制覇で勢いに乗るマンチェスター・ユナイテッドは、コンパクトで規律ある戦いを見せていた。しかし43分、個人技と守備組織の綻びによって試合が動く。左サイドから内側に入ったコーディ・ガクポが、鋭いスルーパスを受けた。巧みなワンタッチでマークを外し、ファーサイドへ正確にシュートを決めて先制する。リヴァプールは1-0で前半を終えたが、本当の猛攻が待っていたのは、その後の波乱に満ちた45分間だった。

後半に巻き起こった容赦ないゴールラッシュ

後半開始後に起きたのは、このレベルではめったに見られない心理面と戦術面の崩壊だった。再開から2分もたたないうちに、ダルウィン・ヌニェスが至近距離からのヘディングでリードを広げる。50分までには、モハメド・サラーが起点となった鋭いカウンターからガクポがループシュートを決め、3点目を奪った。普段は粘り強いアウェーチームの中盤も簡単に突破され、ユルゲン・クロップの掲げる「ヘビーメタル・フットボール」は最高潮に達した。攻守が切り替わるたびにチャンスが生まれ、そのたびにゴールが決まるかのような展開に、アンフィールドの観衆は信じられないという様子で歓声を上げた。

サラーが伝説的地位を確かなものに

この午後の主役は、マンチェスター・ユナイテッドを幾度となく苦しめてきたサラーだった。66分には強烈なシュートをゴール上部に突き刺して4-0とする。その10分後、ヌニェスが5点目を追加した。そして83分、サラーがこぼれ球に反応して自身2点目、リヴァプールの6点目を挙げ、歴史をつくった。このゴールでサラーのリヴァプールでのプレミアリーグ通算得点は129となり、ロビー・ファウラーを抜いて同大会におけるクラブ歴代最多得点者となった。

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退団を控える功労者が締めくくり

試合終了が近づく中、印象的な結末が待っていた。シーズン終了後の退団を発表したばかりのロベルト・フィルミーノが途中出場し、最後の一撃を加えた。88分、ペナルティーエリア内でパスを収め、反転して7点目を決める。そのゴールに歓喜が爆発した。クロップ時代の献身性を体現した選手にふさわしい場面となり、今後何十年も語り継がれる結果を締めくくった。

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結局、この7-0という結果は、完璧な決定力と守備の全面的な崩壊が重なって生まれた異例のものだった。マンチェスター・ユナイテッドはトップレベルへの復帰を示そうとアンフィールドに乗り込んだが、プレミアリーグでのクラブ史上最大差の敗戦を喫して去った。リヴァプールにとっては、あらゆるプレーがうまくいった一日だった。記録を塗り替える戦術的な快勝は、ライバル対決の午後、熱気に満ちたアンフィールドが持つ、相手を圧倒する独特の力をサッカー界に思い起こさせた。