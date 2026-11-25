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2023年3月、リヴァプールがマンチェスター・ユナイテッドを記録的な7-0で粉砕した午後を振り返る。コーディ・ガクポの決定力、モハメド・サラーの記録を塗り替えた2得点。アンフィールドを熱狂させた戦術的な完勝だった。

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2023年3月5日、アンフィールドのピッチで、戦術的な理屈も過去の前例も超える出来事が起きた。イングランドサッカー屈指の歴史を持つライバル対決で、リヴァプールは容赦ない決定力を発揮し、単なる勝利を超える結果を残した。7-0での圧勝は、マンチェスター・ユナイテッドにとってクラブ史上最多失点差に並ぶ敗戦であり、リヴァプールにとってはM62号線の向こうにいる宿敵を相手にした公式戦最大の勝利となった。その衝撃を理解するには、最終スコアだけでなく、後半に起きた崩壊の鮮烈さを見る必要がある。

アンフィールドでリヴァプールがマンチェスター・ユナイテッドから7ゴールを奪った一戦を振り返ると、流れが一気に傾いたとき、イングランドサッカー屈指の激しいライバル対決がいかに容赦ないものになるかを思い知らされる。歴史ある両者の次の対戦を前に、当サイトの メガパリのプロモコード を入力すれば、プレミアリーグの賭けに使えるウェルカムクレジットを獲得できる。

前半終了間際の戦術的な突破口

前半は、わずかな差が勝敗を分けそうな展開だった。直近のリーグカップ優勝で勢いに乗るマンチェスター・ユナイテッドは、コンパクトで規律ある戦いを見せていた。しかし43分、個人技の輝きと守備組織の綻びによって試合が動く。左サイドから内側に入ったガクポが、意図を読み取ったスルーパスに反応。巧みなワンタッチでマークを外し、ゴールの逆サイドへ正確に決めて均衡を破った。リヴァプールは1-0でロッカールームに戻ったが、本当の猛攻が待っていたのは、続く45分間だった。

後半、容赦なく決め切ったリヴァプール

再開後に起きたのは、このレベルではめったに見られない、心理面と戦術面の崩壊だった。後半開始から2分もたたないうちに、ダルウィン・ヌニェスが至近距離からのヘディングでリードを2点に広げる。50分にはサラーが仕掛けた鋭いカウンターから、ガクポが3点目を決めた。普段は粘り強いアウェーチームの中盤は難なく突破され、ユルゲン・クロップの「ヘヴィメタル・フットボール」は最高潮に達した。攻守が切り替わるたびにチャンスが生まれ、そのチャンスがことごとくゴールにつながるかのような展開に、アンフィールドの観衆は信じられない思いで歓声を上げた。

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サラー、レジェンドとしての地位を確かなものに

この午後の主役は、これまでもマンチェスター・ユナイテッドを苦しめてきたサラーだった。66分、強烈なシュートをゴール上部に突き刺して4-0とする。10分後にはヌニェスが5点目を加えた。そして83分、サラーがすかさず決めた自身2点目、チームの6点目は歴史に残るゴールとなる。これでサラーのリヴァプールでのプレミアリーグ通算得点は129に到達。ロビー・ファウラーを抜き、同大会におけるクラブ歴代最多得点者となった。

退団を控えた功労者が締めくくる

試合終了が近づく中、物語のような結末も待っていた。シーズン終了後の退団を発表したばかりのロベルト・フィルミーノが、途中出場から最後の一撃を決めた。88分、ペナルティーエリア内でパスを収めると、反転してシュートを流し込み、7点目を奪った。このゴールにスタンドは喜びを爆発させた。クロップ時代の献身性を体現した選手にふさわしい場面となり、何十年も語り継がれるであろう結果が完成した。

結局のところ、この7-0という結果は、完璧に決め切る攻撃と守備の全面的な崩壊が重なって生まれた異例の出来事だった。マンチェスター・ユナイテッドは強豪への復帰を示そうとアンフィールドに乗り込んだが、プレミアリーグでクラブ史上最大の敗戦を喫して去った。リヴァプールにとっては何をやってもうまくいく一日だった。戦術的な完勝で記録を塗り替え、ダービーの日に勢いづいたアンフィールドが持つ、独特で息苦しいほどの力をサッカー界に改めて示した。