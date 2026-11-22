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リヴァプールはアンフィールドで戦術面の見事な戦いぶりを見せ、レニー・ヨロの早い時間帯の退場を容赦なく突いて4-0の快勝を収めた。ドミニク・ソボスライ、フロリアン・ヴィルツ、リオ・ングモハ、ビクトル・ムニョスが得点し、マウリシオ・ポチェッティーノのマンチェスター・ユナイテッド監督としての船出は厳しいものとなった。

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リヴァプールはアンフィールドで苦戦中のマンチェスター・ユナイテッドを4-0で圧倒し、その優位を改めて示した。試合の流れが大きく変わったのは、開始わずか8分。ヨロがアレクサンデル・イサクへの決定機阻止のファウルで一発退場となった。このユナイテッド守備陣の組織的な綻びを突き、ソボスライが直後のFKから先制。続いてヴィルツが巧みなシュートで追加点を挙げた。数的不利を受けて低い位置で守らざるを得なくなったアウェーチームは、攻守の切り替えからほとんど好機を作れず、試合が進むにつれてリヴァプールのボール支配率64％がものを言った。

後半もホームチームは高いディフェンスラインを維持し、ブルーノ・フェルナンデスを中心とするカウンターの芽を摘んだ。ングモハは66分、力強いシュートで見事な個人パフォーマンスを得点につなげ、途中出場のムニョスが終盤に追加点を挙げた。戦術面ではアンドニ・イラオラ率いるチームが優れたスペース認識を示し、期待得点（xG）はユナイテッドの0.63に対して4.38を記録。この結果、リヴァプールはトップ4争いにしっかり踏みとどまる一方、ライバルはプレミアリーグ19位で降格争いから抜け出せずにいる。

GK・DF

アリソン・ベッカー：7/10

アリソンにとって比較的出番の少ない一戦だったが、集中力を保って無失点を守った。終盤のフェルナンデスのシュートを重要なセーブではじくなど、計4セーブを記録し、アウェーチームに一矢報いる得点すら許さなかった。配球もいつもどおり効率的で、リヴァプールのテンポの速いビルドアップを支えた。

ロナルド・アラウホ：8/10

センターバックコンビの右側で守備の要塞となり、守備での対応を11回記録した。マテウス・クーニャ、さらに後から入ったジョシュア・ザークツィーを抑えるうえで重要な役割を果たし、デュエルで3勝。隙のないポジショニングによって、リヴァプールが多くの選手を攻撃に送り込めた。

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フィルジル・ファン・ダイク：7/10

主将は最終ラインに落ち着きをもたらし、いつもどおり空中戦で強さを見せた。CKから2本のヘディングで自らも得点に迫り、そのうち前半早い時間帯の1本は大きなチャンスだった。数的不利に陥ったユナイテッドを相手に、難なく最終ラインを統率した。

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ジェレミー・ジャケ：7/10

重要な一戦で起用され、ファン・ダイクの隣で落ち着いたプレーを見せた。ブライアン・エンベウモを狙ったロングボールに素早く対応し、パスにも高い成熟度が表れていた。ユナイテッドがまれにプレスをかけても、ほとんどボールを失わなかった。

ミロシュ・ケルケズ：7/10

左サイドで効果的に幅を取り、繰り返しオーバーラップしてディオゴ・ダロトに対する数的優位を作った。その運動量は前半の猛攻を支えた。得点に直接関与こそしなかったが、動きによってユナイテッドの守備陣形を限界まで広げた。

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MF

アレクシス・マック・アリスター：7/10

アルゼンチン人MFはダブルボランチで攻撃のリズムを刻み、72分に交代するまでパスの大半を成功させた。効果的にボールを回してリヴァプールのパス成功率88％に貢献し、ユナイテッドが散発的に仕掛ける速攻では最終ラインの前を守った。

ドミニク・ソボスライ：9/10

ハンガリー人MFは休むことなく躍動した。10分に狙いすましたFKをゴール下隅に決めて先制点を挙げ、パス81本、シュート計7本という数字でも存在感を示した。ライン間のスペースを見つける能力で、10人となったユナイテッドを絶えず脅かした。

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フロリアン・ヴィルツ：9/10

チームの創造性の中心となったヴィルツは、13分に見事な技術でボールを引っかけるようにシュートし、リヴァプールの2点目を決めた。終盤にはムニョスのゴールを鮮やかにアシスト。試合の戦術的な流れに大きな影響を与え続けた。

FW

ブラッドリー・バルコラ：8/10

右サイドでプレーしたバルコラのスピードは、リサンドロ・マルティネスにとって脅威だった。持ち味のサイド突破からクロスを送り、ングモハのゴールをアシスト。自らも何度かシュートを放ち、センネ・ラメンスに難しいセーブを強いたが、得点できなかったのは不運だった。

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リオ・ングモハ：9/10

若き才能が大きな飛躍を印象づけた。早い時間帯のヴィルツのゴールを浮き球のパスでアシストし、66分には驚くほどの冷静さで強烈なシュートを決め、チームの3点目を奪った。その縦への推進力と技術の高さは、ユナイテッドの最終ラインには手に負えなかった。

アレクサンデル・イサク：7/10

得点こそなかったが、イサクの貢献は決定的だった。8分には賢い動き出しでレニー・ヨロの退場を誘い、その瞬間に事実上チームを勝利へ導いた。85分に交代するまで、攻撃の中心であり続けた。

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途中出場・監督

ビクトル・ムニョス：8/10

72分に投入されると、82分にヴィルツとの連係から冷静に流し込み、見事なゴールを挙げた。短い出場時間で大きなインパクトを残し、リヴァプールの選手層の厚さを示した。

トレイ・ニョニ：7/10

マック・アリスターに代わって最後の20分間に出場し、中盤で落ち着いたプレーを見せた。終盤のシュートはわずかに枠を外れたが、ボールを失わないプレーに大きな可能性を示した。

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ジェレミー・フリンポン：6/10

終盤にングモハに代わって出場。フレッシュな運動量と守備面のサポートを加え、リヴァプールが試合を締めくくるのに貢献した。

ジョー・ゴメス：6/10

終盤に集中を欠くことがないよう、85分にアラウホに代わって投入された。

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ルイス・クーマス：6/10

終盤にイサクに代わって出場。アンフィールドが歓喜に包まれるなか、試合の最終盤に活力をもたらした。

アンドニ・イラオラ：9/10

イラオラの戦術的な準備は完璧だった。ユナイテッドが10人になると、チームにサイドのスペースを突くよう指示。ングモハを先発させた判断も正しかった。どんな守備ブロックも崩せる、連動したチームにますます近づいている。