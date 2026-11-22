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リヴァプールはアンフィールドで戦術面の強さを見せ、序盤の退場を生かしてマンチェスター・ユナイテッドに4-0で圧勝した。マウリシオ・ポチェッティーノの初陣は惨憺たる結果に。チームはフロリアン・ヴィルツとリオ・ングモハの流動的な動きに対応できなかった。

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アンドニ・イラオラ率いるリヴァプールは、縦への強度の高い攻撃とハーフスペースでの数的優位を生かし、マンチェスター・ユナイテッドを圧倒する明確な狙いを持って、このノースウェスト・ダービーに臨んだ。戦術面では、フロリアン・ヴィルツを自由に動く司令塔として起用。ライン間に入り込んでユナイテッドのセンターバックを持ち場から引き出し、相手の守備の連係不足を突こうとした。序盤からアウェーチームを押し込み、ブラッドリー・バルコラ とリオ・ングモハが幅を取ってピッチを広く使うことで、ドミニク・ソボスライが利用できる中央のパスコースを生み出す戦略だった。

一方、ポチェッティーノは初陣で、守備の組織的な安定と素早い攻守の切り替えを目指した。4-2-3-1を採用し、コビー・メイヌーとユーリ・ティーレマンスをダブルボランチに据えて最終ラインの4人を守り、ピッチ中央を狭める狙いだった。しかし、レニー・ヨロが8分に退場すると、この計画は機能しなくなった。戦術上の目標は、バランスを保った前進から、低い位置に守備ブロックを敷いて失点を抑えることへ即座に変わった。だが、人数の減った守備陣はリヴァプールの高度に連動したポジション交換に対応できず、ユナイテッドはこの転換を乗り切れなかった。

リヴァプールの戦術的布陣

リヴァプールは柔軟性の高い4-2-3-1でスタートし、ビルドアップ時には頻繁に3-2-5へと形を変えた。ジェレミー・ジャケとフィルジル・ファン・ダイクが高い最終ラインを形成し、サイドバックは高い位置を取った。これにより、バルコラとングモハは内側に入り込み、中央へ切り込む脅威となった。プレスを仕掛ける主な合図は、ユナイテッドのGKセンネ・ラメンスへのバックパス、またはリサンドロ・マルティネスの大きなタッチだった。リヴァプールはすぐに相手選手を捕まえるプレスへ移行し、精度の低いロングクリアを強いた。

イラオラのチームで際立ったのは、前線の4人が自在にポジションを入れ替えられる点だ。アレクサンデル・イサクが積極的に低い位置へ下がって守備者を引きつけ、ソボスライが遅れてボックス内へ入るスペースを作った。ヴィルツは戦術の中心として、右のハーフスペースで絶えずスペースを見つけた。守備では、ボールを持たない際にコンパクトな4-4-2のブロックを保ったが、ボール保持率が64％に達したため、守備の中心は即時奪回だった。敵陣の高い位置ですぐにボールを奪い返し、ユナイテッドが攻守の切り替えからブルーノ・フェルナンデスにつなぐのを阻んだ。途中出場のビクトル・ムニョスが決めた4点目は、その象徴だ。リヴァプールは選手層の厚さを生かして高い技術水準を維持し、509本のパスを成功させ、パス成功率は88％を記録した。

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マンチェスター・ユナイテッドの戦術的布陣

ポチェッティーノ率いるマンチェスター・ユナイテッドは、コンパクトで粘り強い戦いを目指す4-2-3-1でスタートした。マテウス・クーニャのフィジカルを生かして前線でボールを収め、ブライアン・ムベウモとパトリック・ドルグに、リヴァプールの高い位置を取るサイドバックの背後を突かせる計画だった。しかし8分、イサクに対するプロフェッショナルファウルでヨロが退場し、戦術プランの変更を余儀なくされた。ユナイテッドは直ちに4-4-1の守備陣形へ後退。22分にムベウモに代えてハリー・マグワイアを投入すると、最終的に5-3-1となった。

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守備を支えるもう一人の選手がいなかったため、ユナイテッドの中盤は何度も突破された。メイヌーとティーレマンスは横方向の広すぎる範囲をカバーしなければならず、センターバックの前のスペースをヴィルツとソボスライに空け渡した。ビルドアップはほとんど成立せず、アリソン・ベッカーに容易に処理されるロングボールに頼る場面が多かった。フェルナンデスは枠内シュート3本を記録して攻撃を活性化させようとしたものの、サポートを欠いたユナイテッドの最終的なxGはわずか0.63。守備陣形はリヴァプールのウイングを追うための横方向の速さに欠け、中盤と急造の5バックの間に生じた分断を突かれた。リヴァプールは90分間で7回の決定機を作った。

戦術面の攻防

勝敗を左右した戦術面の攻防はサイドで起きた。リヴァプールのウイングが、ユナイテッドのサイドバックとの1対1を繰り返し制したのだ。特にングモハはディオゴ・ダロトを絶えず苦しめた。幅を取ってから内側へ入る動きは、ユナイテッドに難しい選択を迫った。密着して背後にスペースを空けるか、距離を取ってングモハにプレーを主導させるかだ。13分のヴィルツのゴールにつながったングモハのアシストは、このミスマッチから直接生まれた。

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イラオラはチームに決してテンポを落とさせず、戦術面の駆け引きで明確に上回った。ユナイテッドがより低い位置で守備ブロックを固めても、リヴァプールは素早いサイドチェンジで相手の最終ラインを左右に動かし、隙を作った。ポチェッティーノはハーフタイムにジョシュア・ザークツィーを投入し、クリアボールの収めどころを設けて対処しようとした。しかし、中盤でセカンドボールを拾う人数が足りず、ユナイテッドは攻め込まれ続けた。戦術の遂行力の差はシュート数にも表れ、リヴァプールの枠内シュート11本は、散発的な攻撃にとどまったユナイテッドを大きく上回った。

試合中の修正

最も大きな修正は22分、ポチェッティーノがマグワイアを投入して5バックに変更したことだった。これにより中央での失点を一時的に食い止めたものの、両サイドを完全に明け渡した。バルコラはそこを突き、やがてングモハの3点目をお膳立てした。ハーフタイムには前線の起点を求めてクーニャを下げ、ザークツィーを投入したが、ボールが供給されず、交代は効果を発揮しなかった。

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イラオラの修正は、より積極的だった。72分にトレイ・ニョニとビクトル・ムニョスを投入し、プレスを活性化させた。特にムニョスの投入は効果的で、フレッシュな状態のムニョスによってリヴァプールは終盤も縦への勢いを維持できた。82分のゴールはヴィルツとの鮮やかな連係から生まれ、選手が入れ替わってもイラオラのシステムが機能することを示した。リヴァプールは後半、プレスをかけ始める位置もやや下げ、ユナイテッドを前に誘い出してから鋭い速攻で仕留めた。こうして消耗を抑えながらも、試合終了までにxGを4.38まで積み上げた。

総括

最終的に勝敗を決めたのは、リヴァプールの優れたスペース認識と、ユナイテッドの陣形を崩した序盤の退場だった。イラオラがピッチを広く使うことにこだわり、ヴィルツを自由に動いて相手をかき乱す役割で起用したため、ユナイテッドは最後まで守備のリズムを確立できなかった。ポチェッティーノは5バックで自陣を固めようとしたが、中盤が相手の攻撃への供給を止められず、失敗に終わった。リヴァプールは圧力をかけ続け、敵陣の高い位置で数的優位を生かすことで、ライバル対決を戦術面で一方的な試合に変えた。ユナイテッドは順位表の19位にとどまり、ポチェッティーノには険しい道のりが待ち受けている。