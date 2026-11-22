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マウリシオ・ポチェッティーノは、マンチェスター・ユナイテッドの監督として悪夢のようなスタートを切った。レニー・ヨロが退場となり、チームは開始10分もたたないうちにリヴァプールに先制を許した。

だが、非難の矛先はマタイス・デ・リフトに向いている。ポチェッティーノの信頼を得たオランダ人DFは、期待を大きく裏切った。ヨロの退場につながった場面で、デ・リフトの対応はひどいものだった。

オランダ代表で52試合に出場しているデ・リフトは、ロングボールをGKセンネ・ラメンスに任せられると考えたが、状況を完全に見誤った。アレクサンデル・イサクがボールに追いつき、そのまま一人でゴールへ向かえるかに見えた。

しかし、そうはならなかった。ヨロがリヴァプールのストライカーを倒したのだ。サム・バロット主審はヨロにレッドカードを出さざるを得なかった。ヨロがデ・リフトに強い不満を示したのも無理はない。

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イングランドのメディアでも、厳しい批判を浴びているのは主にデ・リフトだ。「テン・ハーグがかつて言ったように、下調べをしろ。キャリックがマタイス・デ・リフトではなくエイデン・ヘヴンを先発起用したことは、キャリックよりもデ・リフトについて多くを物語っていた」と、Manchester Evening Newsのサミュエル・ラックハーストは記した。

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「リヴァプールのストライカー、アレクサンデル・イサクが完全にフリーになったところで、レニー・ヨロが背後から不器用にぶつかったため、レッドカードを受けた」と、talkSPORTのベン・ジェイコブズは述べた。「その状況に至るまでのマタイス・デ・リフトのプレーは、本当にひどく、雑だった」

オランダでも、デ・リフトのプレーは驚きをもって見られている。「マタイス・デ・リフトは、まるでサンデーリーグでプレーしているかのような守備をしている」と、Voetbal Internationalの記者ヨースト・ブラウホフは記した。

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アンフィールドで開始15分もたたないうちに0-2とされたマンチェスター・ユナイテッドにとって、極めて苦しい夜になりそうだ。ドミニク・ソボスライとフロリアン・ヴィルツが立て続けにゴールを決めた。ユナイテッドは80分以上を10人で戦わなければならない。

マンチェスター・ユナイテッドは、またしても勝ち点を得られない見通しだ。チームは現在、プレミアリーグで19位につけている。