リヴァプール対マンチェスター・シティ：クラシックマッチ、小さな魔術師フィリペ・コウチーニョが魔法をかけてアンフィールドのスリラーを制す

2014年4月13日のアンフィールドは、単なるサッカー場ではなかった。集団的な渇望が煮えたぎる、まさに圧力鍋のような空間だった。スタジアムには感情が充満していたが、それと同時に、膨らみ続ける恐ろしいほどの確信もあった。ブレンダン・ロジャーズ率いるリヴァプールは10連勝中で、プレミアリーグの勢力図を揺るがしかねない、高強度かつ縦に速いスタイルのフットボールを展開していた。一方のベンチには、主導権を握ることを当然とするチームの計算された落ち着きをまとい、マヌエル・ペジェグリーニ率いるマンチェスター・シティが乗り込んできた。そこで繰り広げられたのは、前後半で様相を異にする戦術的交響曲であり、その決着はフィリペ・コウチーニョの本能的な天才性が生んだ一瞬によってもたらされた。

ロジャーズのリヴァプールは、全力疾走のために作られたチームだった。開始の笛から、彼らは息苦しいほどのプレッシングを遂行し、立ち上がりのシティが見せた構造的な鈍さを突いた。均衡が破れたのは6分、若さの大胆不敵さが生んだゴールだった。圧倒的な活動量を見せていたルイス・スアレスがヴァンサン・コンパニを力で上回り、ラヒーム・スターリングへスルーパスを通す。10代のスターリングが見せた落ち着きは衝撃的だった。時間そのものを止めたかのようなフェイントでジョー・ハートをかわし、コップ側のゴールへ流し込んだ。まさに戦術の青写真が形になった場面だった。素早いトランジション、個の輝き、そしてスタジアム全体の大歓声である。

セットプレーとスカーテルの突進

リヴァプールの支配は、流れの中での流動性だけによるものではなかった。彼らには、シティが抑え切れなかった屈強な空中戦の脅威もあった。26分、そのリードは倍になった。チームの感情的支柱であるスティーブン・ジェラードが、おなじみのニアへのCKを供給。マルティン・シュクルテルがコンパニのマークを外して競り勝ち、そらすようなヘディングをファーサイドへ流し込んだ。2-0で折り返したスコアは、リヴァプールがアウェーチームよりも速く、貪欲で、戦術的にもより一体感があったことを映し出していた。

もっとも、ペジェグリーニは修正を施す男である。ボール保持と中央での創造性をさらに必要としていると見抜き、ジェームズ・ミルナーとダビド・シルバに流れを取り戻す役割を託した。後半は完全な役割逆転となった。シティは疲れの見え始めたリヴァプールの中盤の隙間を突き始め、活気を取り戻したパス交換でホームチームを自陣深くへ押し込んでいった。流れの変化は誰の目にも明らかで、やがてそれはスコアボードにも表れた。

シルバがもたらした光とシティの反撃

60分、シティは現代の自分たちを象徴するような緻密な崩しでリヴァプール守備を切り裂いた。必要な幅と運動量をもたらしていたミルナーが鋭いワンツーを見せ、その後にダビド・シルバを見つける。スペイン代表MFのフィニッシュ自体は難しくなかったが、それは試合の心理的重心が移ったことを告げる一撃でもあった。突然、リヴァプールの4-4-2ダイヤモンドは脆さをさらし、シティは勢いに乗った。

そのわずか5分後、反撃は完結した。再び混乱の中心にいたのはシルバだった。ゴールライン際まで到達し、危険なエリアへ低いボールを送り込む。グレン・ジョンソンは必死に介入しようとしたが、ボールは彼に当たってシモン・ミニョレを越え、オウンゴールとなるのを見届けるしかなかった。2-2となった瞬間、アンフィールドから空気が抜けたかのようだった。主導権はシティに移り、リヴァプールは力を使い果たしたように見えた。その優勝への夢は、ブルームーンが昇る重圧の下で揺らぎ始めていた。

コウチーニョの魔法と最後の円陣

試合を決定づけたのは、シティの主将による珍しいミスだった。78分、普段なら守備の信頼性そのものといえるヴァンサン・コンパニが、クリアを蹴り損ねた。ボールはペナルティーエリア手前のフィリペ・コウチーニョのもとへ転がる。試合を通じてスペースの隙間へ流れ続けていたブラジル人は、ためらわなかった。右足インサイドでダイレクトに振り抜いたシュートは、ゴール下隅へ吸い込まれた。爆発的な歓声は生々しいものだった。それは、街が再び信じる勇気を持った瞬間の音だった。

最後の10分間は、必死さの見本のような時間だった。リヴァプールのシステムにおいて、その尽きない走力が欠かせなかったジョーダン・ヘンダーソンは、終盤にミルナーへの危険なタックルで退場処分を受けた。それは、重要な終盤戦を欠場することを意味しており、後に大きな意味を持つ戦術的打撃となった。3-2の勝利を確定させる終了の笛が鳴ると、スティーブン・ジェラードは有名な場面としてピッチ上でチームメートを円陣に集め、声を震わせながら、絶対に取りこぼすなと鼓舞した。これは今なおプレミアリーグを象徴する最も印象的な場面の一つであり、この芽生えつつあったライバル関係の激しさを凝縮した、純粋でむき出しのスポーツドラマの瞬間として残っている。