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リヴァプール対ブレントフォードの視聴方法は以下のとおりです。

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チームニュース＆メンバー

リヴァプールのアルネ・スロット監督は多くの負傷者を抱える。ステファン・バイチェティッチ、ジェレミー・フリンポン、アリソン・ベッカー、アレクサンダー・イサク、ジョバンニ・レオニ、コナー・ブラッドリー、遠藤航、ヒューゴ・エキティケが欠場する。 予想スタメンはGKママルダシュヴィリ、DFゴメス、ファン・ダイク、コナテ、ケルケズ。MFジョーンズ、ソボスライ、グラヴェンベルフ、マカリスター。FWングモハ、ガクポ。

ブレントフォードはリコ・ヘンリー、アントニ・ミランボ、ファビオ・カルヴァーリョが欠場する。 キース・アンドリュース監督はそれ以外の選手を起用可能としている。予想スタメンはGKケレハー、CBコリンズとアジェル、SBカヨデとルイス＝ポッター。中盤はダムスガード、ヤネルト、ジェンセン、前線はオウアッタラ、ヤルモリュク、イゴール・チアゴのトライアングルだ。キックオフが近づくにつれ、さらなる最新情報が追加される予定だ。

最近の調子

リヴァプールは終盤戦で苦戦。直近5試合は2勝1分2敗。直近ではホームでアストン・ヴィラに2-4で敗れ、アンフィールドに不安が漂う。 さらに、ホームでマンチェスター・ユナイテッドに3-2で敗れたが、エヴァートンには1-2で勝利し、その影響は一部相殺された。5試合で9得点ながら9失点と、守備の不安が顕著だ。

ブレントフォードの調子は安定していない。 直近5試合は1勝2敗2分け。直近のクリスタル・パレス戦は2-2の引き分けだった。5月初めのウェストハム戦では3-0で勝利し、好調時の強さを示した。5試合の得点は6、失点は8。

対戦成績

直近の対戦は2025年10月で、ブレントフォードがホームで3-2と勝利した。 残る4試合ではリヴァプールが3勝したが、ブレントフォードは2025年1月のホームでも0-2で敗れている。総じてリヴァプールが優位も、ブレントフォードはホームで脅威だ。

順位

プレミアリーグ最終順位は、リヴァプール5位、ブレントフォード9位。リヴァプールは最終節の結果次第で来季欧州カップ戦出場が可能だ。ブレントフォードは中位でシーズンを終え、5年前のトップリーグ復帰以来、着実な成果を示した。