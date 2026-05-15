リヴァプール対チェルシー：欠点のある両チームの対決は引き分けに終わった

2025/26シーズン終盤を迎え、リヴァプールとチェルシーは期待を大きく下回る成績に終わるだろう。両チームはそれぞれプレミアリーグとクラブワールドカップの王者としてシーズンに臨んだだけに、失望は大きい。

週末のアンフィールドでの一戦は、課題を抱える両チームの対決となった。タレントは豊富ながら、アーセナルやマンチェスター・シティと渡り合うにはもう一段の飛躍が必要だ。

ホームのリバプールはスロット監督の4-2-3-1を採用。負傷のアリソンに代わりママルダシュヴィリがゴールを守り、ジョーンズが右SBに入った。CBはコナテ、ファン・ダイク、ケルケズ。グラヴェンベルフとマカリストがボランチ、フリンポン、ソボスライ、ングモハ、ガクポが2列目を形成した。

チェルシーも同じ布陣で、サンチェスに代わりヨルゲンセンがゴールを守った。DFはハト、コルウィル、フォファナ、グスト。カイセドとサントスがボランチに入り、ククレラ、エンツォ、パーマー、ジョアンが前線を形成した。

チェルシーの技術が同点弾を生んだ。

先制されたが、チェルシーはすぐに落ち着きを取り戻し、3-2-5でビルドアップした。 この布陣は、リヴァプールの4-4-2守備陣に対して自然な数的優位をもたらした。最前線で3対2の優位を築き、ボックス型の中盤で相手の2人を上回り、さらにジョアン・ペドロが下がって「+1」の優位を作り出した。

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チェルシーがボールを支配し、ホームチームを自陣に押し込めた。アンフィールドの観客は不満を募らせた。リバプールは何度もボールを奪おうとしたが失敗。チェルシーのパスが回り続け、リバプールの選手たちは影を追うように走り回った。カイセドとサントスは中盤で流動的に連携し、リバプールのプレスをかいくぐった。まるでバターをナイフで切るように。

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カイセドはインタビューで、マレスカがチェルシーに「構造とアイデンティティ」を与え、それが今も選手たちの体に染み込んでいると語った。

マレスカ流3-2ビルドアップは今も選手たちの頭に刻まれ、この試合でも時折見られた。チェルシーは油の乗った機械のように動き、リヴァプールの弱点を突いて流れを取り戻した。その姿は「動く詩」のようだった。

一方、リアム・ローゼニオールは改革を急ぎすぎ、ニューカッスル戦敗北後に新プレス戦術を導入したが、「継続性」の重要性を理解できず、選手たちの信頼を失って解任された。

一方、暫定監督のカラム・マクファーレンはリーズ戦からマレスカの戦術を継続し、チェルシーは徐々に勢いを取り戻している。時期的には遅いが、次期監督への土台は整いつつある。

ククレラの背後へのランニングはリヴァプールを攻略しようとしていた

負傷者が相次ぐ左翼で、ククレラはワイドランナーとして活躍。彼の動きが危険だったのはタイミングだ。リヴァプールの守備ラインがボールにシフトした後に、ジョーンズの死角へ走り込んだ。

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チェルシーはカイセドのロングパスでこの動きを活かし、何度もククレラにボールを供給した。試合が進むにつれ、このパターンが明確になり、本来MFであるジョーンズが右SBで起用されている弱点を突いた。

守備的ポジションでプレーする選手は、背後の確認や死角からの動き、相手の動きへの対応に苦慮することが多い。そのため、この戦術は理論上は理にかなっており、ゴールにはつながらなかったものの、試合を通じてリヴァプールの守備陣に脅威を与えた。

チェルシーの暫定監督カルム・マクファーレンも試合後、「ククレラはウイングではない。それでも彼にはオフ・ザ・ボールの動きとタイミング、判断力がある。 彼をその位置に置けば相手の弱点を突けると考えていた。アシストはなかったが、相手にとって大きな脅威だった」

リバプールはボールを持たない時の構造的課題を再び露呈した。

アーネ・スロット監督の下、リヴァプールは技術力のあるチーム相手に毎回苦戦している。チェルシー戦以前にもマンチェスター・シティとPSGに連敗し、その弱点は顕著だった。これらの強豪は、わずかな隙間でも素早く埋められず、無理なプレスや突破された後の再構築に失敗すると、卓越したポジショナルプレーで即座に付け込む。 リヴァプールは総合力の高さから格下にはこの戦術で乗り切れるが、トップクラス相手には通用しない。

チェルシーはスロット監督の下で目立つようになった課題を突いた。リヴァプールの守備陣形に何度もフリーの選手を作り出した。問題はチェルシーがプレスをかいくぐったことではなく、リヴァプールのプレスにコンパクトさが欠けていたことだ。1stと2ndラインの間が広くなりすぎたため、チェルシーは1、2回のパスでフリーの選手にボールを届けられた。

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前線2人がプレスをかけても中盤のサポートが遅れ、ライン間がさらに開いた。マカリストとグラヴェンベルクは、チェルシーのピボットにプレスに行くか中央を守るかで迷い、板挟みになっていた。

結果として、試合は両チームの現状を映し出した。

この試合は両チームの現状を映し出した。スコアは大きな流れを変えなかったが、内容はその先を示唆した。 チェルシーは、監督体制が安定しポジションの原則をさらに磨けば、若いチームのポテンシャルを十分に発揮できることを示した。一方リヴァプールは、ボールを持たない時の課題を来季欧州トップレベルで戦うためにスロット監督が早急に解決しなければならない。



