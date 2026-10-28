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ジョー・ゴメスが意外なヒーローとなり、リヴァプールはアンフィールドでシャビ・アロンソ率いるチェルシーと1-1で引き分けた後、PK戦を6-5で制してカラバオカップ準々決勝に進出した。

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アンドニ・イラオラ監督は先発を7人変更した。チームは前半、ほとんどチャンスをつくれずにいたが、3分間で2度のPKが生まれ、試合が動いた。ライアン・フラーフェンベルフが不必要なスライディングでモイセス・カイセドを倒すと、40分にモーガン・ロジャーズがGKギオルギ・ママルダシュヴィリの逆を突いて決めた。リヴァプールもすぐさま反撃する。コスタス・ツィミカスのCKをウェスレイ・フォファナが手で触れ、コーディ・ガクポがPKをゴール下隅に突き刺した。

後半は一転して活気づいた。GKマイク・ペンダースがロナルド・アラウホとブラッドリー・バルコラのシュートを防ぎ、ママルダシュヴィリもマルコ・パレストラのシュートを阻止。80分にはフロリアン・ヴィルツが約9メートルの距離から勝ち越しを狙ったが、リーヴァイ・コルウィルにブロックされた。

PK戦は一進一退となった。バレンティン・バルコのキックがポストを叩き、勝利を決める機会を得たツィミカスは大きく枠を外した。続いてペンダースがフラーフェンベルフのキックを止めると、ママルダシュヴィリもエマヌエル・エメガのキックを防いだ。通常のプレーではいまだリヴァプールで得点のないゴメスがゴール上隅に鋭く蹴り込み、チェルシーの次のキッカー、フォファナはコップへと蹴り込んだ。

以下、『GOAL』がアンフィールドでのリヴァプールの選手たちを採点する。

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GK・DF

ギオルギ・ママルダシュヴィリ：8/10ロジャーズのPKにはなすすべがなかったが、後半序盤にはチェルシーのウインガーである同選手のシュートを鋭い反応でセーブ。78分にはパレストラのシュートを好守で防いだ。サドンデスではエメガのPKを止め、リヴァプールを敗退から救った。

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ジョー・ゴメス：8/10アラウホのヘディングにつながる見事なクロスを送り、カウンターから放たれたロジャーズのシュートをブロック。ファン・ダイクの交代後はキャプテンマークを引き継いだ。通常のプレーではいまだリヴァプールで得点のないDFだが、勝利を決めるPKでは度胸を見せ、ゴール上隅に鋭く蹴り込んだ。

ロナルド・アラウホ：7/10ダニー・ウェルベックを抑え、ロジャーズが倒れてPKをアピールした場面でも落ち度はなかった。ただし、約7メートルからの力強いヘディングをペンダースに弾き出された場面では、決めるべきだった。

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フィルジル・ファン・ダイク：7/10序盤から試合をよく読み、ジョーダン・ヘンダーソンとカイセドのパスをカットし、ウェルベックにもタックルを決めた。一度、ボールが自身を抜けてロジャーズに裏へ抜け出される場面があった。出場負荷を管理するため、72分に交代した。

コスタス・ツィミカス：6/10自身のCKがフォファナのハンドと同点ゴールにつながった。また、ゴールライン際からのクロスは、ペンダースに弾き出されたバルコラのシュートを演出。PK戦で勝利を決める機会には、バーを大きく越えるキックを放った。

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MF

ライアン・フラーフェンベルフ：5/10忘れたい一夜となった。チェルシーのMFカイセドがゴールから遠ざかる方向に進んでいたにもかかわらず、スライディングで倒して不必要なPKを献上。PK戦でも中央への弱いキックをペンダースに止められた。

ジェームズ・マコーネル：6/10序盤はリオ・ングモハと連係したが、時折あっさりとボールを失った。21分にはチェルシーのカウンターを止めようと意図的に手でボールを触り、警告を受けた。60分を迎える直前にヴィルツと交代した。

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トレイ・ニョニ：7/10落ち着いてボールを扱い、経験豊富なチェルシーの中盤にも気後れしなかった。リヴァプールにとってこの試合最初のシュートは相手に当たり、同点ゴールにつながるCKを獲得。82分にアレクシス・マック・アリスターと交代した。

FW

コーディ・ガクポ：8/1043分のPKをゴール下隅に突き刺し、その直後には約20メートルからカーブをかけたシュートでペンダースにセーブを強いた。連係プレーにはむらがあったものの、ヴィルツの決定機ではゴール前へヘディングで折り返した。PK戦でも決めている。

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ルイス・クーマス：6/10開始の笛から精力的にプレッシャーをかけたが、11分にはマクサンス・ラクロワへの遅れたチャレンジで警告を受けた。決定的なプレーを見せられないまま、59分に交代した。

リオ・ングモハ：7/10古巣を相手に、リヴァプールで最も輝きを放った。左サイドでペドロ・ネトとジョシュ・アチャンポンを何度も突破し、アチャンポンとロメオ・ラヴィアの両者から警告を引き出した後、アレクサンデル・イサクと交代した。

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途中出場・監督

フロリアン・ヴィルツ（59分、マコーネルに代わって出場）：6/10活力をもたらし、終盤には届きそうにないボールを追いかけてCKを獲得。ただ、約9メートルからのシュートをコルウィルにブロックされた場面は決めるべきだった。PK戦ではキックを成功させた。

ブラッドリー・バルコラ（59分、クーマスに代わって出場）：7/10右サイドからリヴァプールの攻撃に新たな勢いを与えた。鋭い低いシュートでペンダースに好セーブを強い、サドンデスでは見事なカーブをかけたPKをゴール上隅に決めた。

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ジェレミー・ジャケ（72分、ファン・ダイクに代わって出場）：6/10アラウホの隣で役割を果たしたが、エメガとラヴィアに激しく接触し、終盤にFKを与えた。

アレクシス・マック・アリスター（82分、ニョニに代わって出場）：6/10PK戦を見据えて投入され、リヴァプールの1本目をゴール上部に力強く決めて流れをつくった。

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アレクサンデル・イサク（82分、ングモハに代わって出場）：6/10通常のプレーで影響を与える時間はほとんどなかったが、リヴァプールの2本目のPKをゴール上部に決めた。

アンドニ・イラオラ：7/10先発を入れ替えたチームは長い時間にわたってチャンスをつくれなかったが、60分前後にヴィルツとバルコラを投入したことでリヴァプールの攻撃は脅威を増した。終盤の交代もPK戦で実を結んだ。



