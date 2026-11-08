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リヴァプールはセルハースト・パークで戦術面の優位性を示し、クリスタル・パレスに3-1で快勝した。終盤にPKで1点を返されたものの、アレクシス・マック・アリスター、フロリアン・ヴィルツ、アレクサンダー・イサクのゴールにより、アンドニ・イラオラ率いるチームが勝ち点3を手にした。

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リヴァプールがアンドニ・イラオラ監督の下で勝利を取り戻した。セルハースト・パークでクリスタル・パレスを戦術面で圧倒し、3-1で下した。序盤から主導権を握り、巧みなポジショニングでパレスの守備ブロックを揺さぶった。40分にはドミニク・ソボスライとの素早いパス交換からアレクシス・マクアリスターがネットを揺らし、アウェーチームがふさわしいリードを得て前半を終えた。

後半もリヴァプールは攻撃の手を緩めず、ブラッドリー・バルコラの好プレーからフロリアン・ヴィルツが決めてリードを広げた。パレスが必死に前へ出ると、その背後のスペースを突き、89分にはアレクサンデル・イサクが3点目を追加。後半アディショナルタイムの終盤にエディ・エンケティアがホームチームのPKを決めたものの、勝敗は揺るがなかった。リヴァプールのボールを失った直後のプレスと組織的な陣形は、パレスにとって対処しきれないものだった。

GK・守備陣

アリソン・ベッカー：7／10

ブラジル人GKは長い時間にわたって出番が少なかったが、集中を切らさず、試合を通じて6本のシュートをセーブした。終盤には防ぎようのないPKで失点し、惜しくもクリーンシートを逃した。パレスの最初のプレスをかわす上では、配球も重要だった。

ロナルド・アラウホ：6／10

24分にイエローカードを受けたものの、全体として堅実なプレーを見せた。パレスの空中戦での脅威に対抗するために必要なフィジカルの強さを発揮し、試合終盤にジョー・ゴメスと交代した。

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フィルジル・ファン・ダイク：8／10

主将が圧倒的なパフォーマンスを披露した。インターセプト（チーム全体で20回）とクリアで試合最多を記録し、リヴァプールの最終ラインを高くコンパクトに保った。パレスに一時的に押し込まれた場面では、そのリーダーシップが欠かせなかった。

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ジェレミー・ジャケ：7／10

若きDFはファン・ダイクの隣で落ち着いてプレーし、ポジショニングには高い成熟度がうかがえた。チームの計20回のクリアに貢献したほか、ショートパスも安定。敵地でリヴァプールがボール支配率47％を記録する助けとなった。

ミロシュ・ケルケズ：7／10

サイドで幅と運動量をもたらした。守備の役割を忠実に果たしながら攻撃も支え、リヴァプールがパレスの最終ラインに突破口を探る中で記録した計23本のクロスにも貢献した。

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中盤

ドミニク・ソボスライ：8／10

中盤で攻撃の創造性を担った。先制点をアシストし、優れた視野を生かして相手のライン間を通すパスを常に狙った。献身的な働きも目立ち、出場時間を管理するため69分に交代した。

アレクシス・マクアリスター：9／10

この試合で最も際立った選手。40分に先制点を挙げ、高いボール保持能力で試合のテンポをコントロールした。83分にイエローカードを受けたものの、ボール扱いの確かさがリヴァプールの勝利の土台となった。

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攻撃陣

コーディ・ガクポ：7／10

アタッキングサードで精力的に動き、効果的に攻撃をつないで、外側から追い越す味方のためのスペースをつくった。得点こそなかったが、76分に交代するまで、プレス時の戦術的な規律が重要な役割を果たした。

ブラッドリー・バルコラ：8／10

ピッチに立った69分間を通じて非常に活発だった。ヴィルツのゴールをアシストし、縦への突破と1対1の強さでパレスの守備陣を絶えず苦しめた。

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フロリアン・ヴィルツ：8／10

ドイツ代表MFは高く評価される理由を示し、54分に冷静なフィニッシュでリヴァプールの2点目を挙げた。ライン間のスペースを見つける巧みさにより、パレスは効果的にマークすることができなかった。

アレクサンデル・イサク：8／10

前線の中心として見事な働きを見せ、粘り強さが89分の試合を決定づけるゴールにつながった。ボールを持たない時の動きでパレスの守備を広げ、リヴァプールが記録した2.72というxGを生み出した。

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途中出場選手・監督

ビクトル・ムニョス：6／10

69分に投入され、中盤に新たな運動量をもたらした。終盤にイエローカードを受けながらも、勝利を守り切る助けとなった。

トレイ・ニョニ：6／10

ソボスライに代わって出場した若手は、貴重な経験を積んだ。最後の20分間、ボールを持った場面で落ち着きを見せた。

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リオ・ングモハ：6／10

76分にガクポに代わって投入され、攻撃の強度を維持。ホームチームにプレッシャーをかけ続ける助けとなった。

ジョー・ゴメス：評価なし

アディショナルタイムに守備を固めるため、試合終了間際に戦術的な交代で投入された。

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ルイス・クーマス：評価なし

90分に投入され、時間を使って試合を終わらせる役割を担った。

アンドニ・イラオラ：9／10

監督による見事な采配だった。ヴィルツとマクアリスターを前寄りの位置で起用する判断が実を結び、チームはプレーのあらゆる局面で組織面の優位性を見せた。3-1というスコアは、ゲームプランを完璧に遂行した結果を映し出していた。