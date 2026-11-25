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アレクサンダー・イサクが２得点を挙げ、リヴァプールはチャンピオンズリーグでクラブ・ブルージュに３－０で勝利。後半にベルギーの相手から圧力を受ける中、終盤にはフロリアン・ヴィルツが鮮やかな一撃を決めた。

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リヴァプールは難しい一戦になり得たチャンピオンズリーグのアウェー戦を戦術的な成熟度を見せて乗り切り、ヤン・ブレイデル・スタディオンで３－０の勝利を収めた。13分、ヤン・ゾマーの一瞬の集中力の欠如をアレクサンダー・イサクが突いて先制し、試合の流れをつくった。リヴァプールは期待得点で1.97対1.15と上回ったものの、ホームチームが散発的なシュートで同点を狙い、長い時間にわたって予断を許さない展開が続いた。

戦術的な勝負が決したのは試合の最後の４分の１だった。フロリアン・ヴィルツが卓越した技術を示す見事なロングシュートでリードを広げると、イサクが巧みなループシュートでこの日２点目を決めた。リヴァプールのボール支配率は普段より低い46％だったが、守備組織はおおむね堅固で、ブルージュの決定機を確率の低いものに抑えた。この結果、リヴァプールはリーグフェーズでの８位以内入りをしっかりと射程に収めたまま、マージーサイド・ダービーに臨む。

GK・DF

アリソン・ベッカー：８点

アウェーチームにとって欠かせない存在だった。被ゴール期待値（xGC）1.15のなかで５セーブを記録し、後半のブルージュの勢いを得点につなげさせなかった。終盤のチェヴェヨ・ツァワのシュートに備えたポジショニングには、優れた状況判断が表れていた。

ジェレミー・フリンポン：６点

高い位置を取り続けてブルージュの左サイドを押し込んだが、最後のパスは普段ほど正確ではなかった。監督がフィルジル・ファン・ダイクを投入して守備陣形を強化しようとしたため、73分に交代した。

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ロナルド・アラウホ：７点

最終ラインの中央でフィジカルの強さを発揮した。リヴァプールが相手の８本のCKを守り切るうえで中心的な役割を担い、空中戦の強さを生かしてボックス内へ繰り返し送られたボールをクリアした。

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ジェレミー・ジャケ：７点

アラウホと並んで落ち着いたプレーを見せた若手選手。守備への戻りの速さも光り、最後の10分に試合がオープンな展開になるまで、無失点に貢献した。

ミロシュ・ケルケズ：７点

左サイドで精力的にプレーし、デュエル９勝を含むチーム最多の19回の守備対応を記録した。攻守の切り替え時には常にパスの受け手となり、４分には先制点に迫った。

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MF

ドミニク・ソボスライ：７点

中盤で走り続けた。59分には低い弾道のシュートでセーブを強い、得点に迫った。ダブルボランチと攻撃陣をつなぐ能力が重要だった。

トレイ・ニョニ：７点

10代とは思えないほど堅実なプレーを見せ、59本中54本のパスを成功させてリヴァプール最多の成功数を記録した。プレッシャーを受けてもボールを保持する落ち着きを示し、アレクシス・マック・アリスターと交代した。

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ビクトル・ムニョス：５点

右サイドから試合に影響を与えられず、もどかしい夜となった。18分には立て続けに２度のチャンスを逃し、戦術的な理由から前半終了前に交代を命じられた。

フロリアン・ヴィルツ：８点

戦術面で試合を変えた選手。相手の守備陣の間に生まれるスペースを巧みに使い、79分には遠い位置から美しいカーブシュートを決めて勝負を決定づけた。終盤には視野の広さを生かし、ケルケズにもチャンスをつくった。

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ブラッドリー・バルコラ：６点

縦へのドリブルで持ち味をのぞかせ、76分にはゾマーにセーブを強いた。ゴールもアシストも記録しなかったが、カウンターでの脅威がブルージュの両サイドバックの攻め上がりを抑えた。

FW

アレクサンダー・イサク：９点

文句なしのマン・オブ・ザ・マッチ。得点への嗅覚を発揮して早い時間帯に先制し、82分には鮮やかなループシュートでこの日２点目を挙げた。個人の期待得点が1.05に達するなか、リヴァプールに必要だった決定力を示した。

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交代選手・監督

リオ・ングモハ：７点

42分にムニョスに代わって早めに投入され、活発な動きを見せた。49分にはゾマーに好セーブを強い、右サイドに必要とされていた活力をもたらした。

アレクシス・マック・アリスター：６点

試合をコントロールするため73分に投入された。経験を生かしてリヴァプールが終盤を乗り切るのを助け、効果的にボールをつなぎ直した。

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フィルジル・ファン・ダイク：６点

最後の20分間に高さとリーダーシップを加えるため投入された。終盤にブルージュが必死に攻め込むなか、無失点で試合を終えるのに貢献した。

ルーク・チェンバース：採点なし

終盤にバルコラに代わって出場した。

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ルイス・クーマス：採点なし

終盤にイサクに代わって出場した。

アンドニ・イラオラ：８点

ニョニを先発させた監督の判断は、パスの数字によって正しかったと証明された。ムニョスを早めに交代させる積極的な采配からも、戦術上のバランスの乱れを修正することをためらわない姿勢がうかがえた。終盤にファン・ダイクを投入してより堅固な５バックに戻し、余裕を持って試合を締めくくった。