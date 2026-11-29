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リヴァプールはグディソン・パークで戦術面で圧倒し、ドミニク・ソボスライの先制点も奪ったが、勝ち点1にとどまった。ジェレミー・フリンポンの不運なオウンゴールでエヴァートンに追いつかれ、決定力不足が響いた。

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249回目のマージーサイド・ダービーで、リヴァプールは陣地を支配する戦術を見事に遂行したものの、勝ち点3を持ち帰るための決定力を欠いた。序盤から試合を掌握し、縦への素早いパスでエヴァートンの中盤の守備網をたびたび突破。開始5分のソボスライの先制点は、その猛烈な立ち上がりにふさわしい報酬だった。しかし、ボール保持率64％、シュート計22本という数字を勝利につなげられず、攻撃面では限られた力しか見せなかったものの粘り強いエヴァートンに反撃の余地を残した。

エヴァートンが試合を振り出しに戻せたのは、継続的な攻勢よりもリヴァプール守備陣の混乱によるところが大きい。25分、フリンポンが意図せずボールを自陣のゴールに入れ、この場面が試合の心理的な流れを根本から変えた。リヴァプールはその後も質の高い決定機をつくり、得点期待値（xG）はエヴァートンの0.715に対して1.95に達したが、最後のひと押しを欠いた。後半は低い位置に構える相手の守備を崩す戦いとなったが、リヴァプールは攻略できず、悔しい引き分けに終わった。

GOAL がヒル・ディキンソン・スタジアムでのリヴァプールの選手を採点する。

GK・DF

アリソン・ベッカー：6/10

エヴァートンの枠内シュートはわずか1本。ブラジル人GKにとっては、試合の大半を見守るだけという妙に静かな午後だった。同点弾は味方DFに至近距離で当たったボールで、どうすることもできなかった。配球はいつもどおり安定し、リヴァプールが高い守備ラインを保つ助けとなったが、こうしたダービーの行方を左右するようなビッグセーブを求められる場面はなかった。

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ジェレミー・フリンポン：4/10

ウイングバックにとって厳しい一戦となった。最大の出来事は25分の不運なオウンゴールで、エヴァートンに同点弾を与えてしまった。攻撃エリアではいつもの推進力を見せた一方、守備時のポジショニングには時折不安があり、オウンゴールの心理的な重圧が攻撃エリアでの落ち着きにも影響したようだった。序盤のリズムを取り戻せないまま、74分にロナルド・アラウホと交代した。

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フィルジル・ファン・ダイク：7/10

キャプテンはいつもの冷静さで最終ラインを統率し、頼もしい存在感を示した。個人での競り合いを制し、ボールを回収して攻撃につなぎ直すうえでも重要な役割を果たし、リヴァプールが圧力をかけ続けることを可能にした。的確なポジショニングでエヴァートンのカウンターをほぼ起点から封じたが、守備の安定を無失点につなげられなかったことは悔やまれるだろう。

ジュール・ジャケ：7/10

グディソン・パークの熱気の中でも、この若手は驚くほど落ち着いていた。エヴァートンの前線を狙ったロングボールを好判断で何度もカットし、後方からは前進を促すパスを出した。重圧のかかる一戦での起用に応える、成熟したパフォーマンスだった。

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ミロシュ・ケルケズ：7/10

左サイドで精力的なプレーを披露。常にパスの受け手となり、幅を確保して危険なクロスを何本もペナルティーエリアへ送り込んだ。攻撃への貢献と献身的な守備をうまく両立し、自身のサイドからエヴァートンにほとんど好機を与えなかった。

MF

ドミニク・ソボスライ：8/10

リヴァプールで明らかに最も際立った選手。開始5分のゴールは、タイミングよくペナルティーエリアへ飛び込んで仕留めた見事な一撃だった。ボールを前進させるプレーも、攻撃の心臓部となった。多くの場面でボールに触れ、エヴァートンの守備網の隙を見つける視野を発揮。リヴァプールが中央をこれほど圧倒できた最大の要因だった。

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アレクシス・マクアリスター：7/10

アルゼンチン代表MFは中盤で戦術のつなぎ役を担った。試合のテンポを操る能力により、リヴァプールは主導権を失わなかった。中盤のほかの選手ほど派手ではなかったが、守備のカバーと正確なショートパスは、ボール保持率64％を維持するうえで欠かせなかった。

フロリアン・ヴィルツ：7/10

ストライカーの背後に生まれるスペースでプレーし、絶えずチャンスをつくり出した。ソボスライの先制点をアシストし、相手守備陣を切り裂くパスも頻繁に狙った。後半、エヴァートンがより深く構えるとやや存在感は薄れたが、90分の交代まで技術の高さを示した。

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FW

リオ・ングモハ：6/10

ウイングで才能の片鱗と縦への積極性を見せ、前半はエヴァートンの守備を広げた。しかし、最後のパスを通せず、リヴァプールが均衡を破るために別の戦術を模索する中、60分を迎える直前にトレイ・ニョニと交代した。

アレクサンデル・イサク：6/10

スウェーデン代表FWにはもどかしい一日となった。エヴァートンのセンターバックをうまく引きつけ、ボールを持たない場面での動きも賢明だったが、肝心なエリアでパスを受けられなかった。リヴァプールが22本のシュートを放つ中でも得点できず、深い位置に構えるエヴァートンの守備陣にたびたび囲まれた。

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ブラッドリー・バルコラ：6/10

スピードと幅をもたらしたが、エヴァートンに真の脅威を与えるための結果を残せなかった。有望な速攻に何度か関わったものの、いずれも最後は尻すぼみに終わった。フリンポンと同じく74分の2枚替えで退き、ビクトル・ムニョスに後を託した。

途中出場・監督

トレイ・ニョニ：6/10

59分にングモハに代わって出場し、その直後にイエローカードを受けた。中盤に新たな活力を加えたが、決勝点に必要な創造性は発揮できなかった。

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ロナルド・アラウホ：6/10

右サイドの守備を固めるため74分に投入された。堅実にプレーしたが、リヴァプールが勝ち越し点を狙う中、攻撃面への影響は小さかった。

ビクトル・ムニョス：6/10

残り15分でバルコラに代わって出場。生き生きとプレーしたが、密集するエヴァートンのペナルティーエリアを突破する道は見つけられなかった。

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ルイス・クーマス：採点なし

終盤にヴィルツに代わって出場したが、試合に影響を与えるには時間が足りなかった。

アンドニ・イラオラ：6/10

ボール保持率とxGでの優位が示すように、監督の戦術的な準備は適切だった。しかし、チームは単純なクロスを防げずにオウンゴールを喫し、交代策でも均衡を破れなかった。戦術面では勝っていたが、個々のプレーが求められる場面で勝利を逃した試合だった。