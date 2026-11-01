共有 GOALをGoogleでフォロー

アーセナルはアンフィールドで、カイ・ハヴァーツの冷静な一撃と組織的な守備により、規律ある戦いで1-0の勝利を収めた。ミケル・アルテタ監督率いるチームは、リヴァプールの勢いあるビルドアップを封じ、ボール保持率では相手に大きく上回られながらも、ホームチームの枠内シュートをわずか4本に抑えた。

広告

この一戦を特徴づけたのは、スペースの制御と攻守の切り替えの封じ込めだった。アンドニ・イラオラ率いるリヴァプールは、ハーフスペースを活用し、ボール保持時にはしばしば3-2-5のような形になる流動的な4-2-3-1でアーセナルを圧倒しようとした。ミロシュ・ケルケズを高い位置に押し上げ、フロリアン・ヴィルツにライン間を動き回らせることで、アーセナルの守備ブロックを崩し、アレクサンダー・イサクが背後のスペースを突く経路をつくろうとした。狙いは明確だった。強度の高いプレスでミスを誘い、素早く縦に攻めてそれを罰することだ。

対照的に、アルテタは中央の密集と組織的な規律を優先した。アンフィールドでの試合が激しく展開し得ることを踏まえ、アーセナルは緊密に連動する4-2-3-1で臨み、リヴァプールのセンターバックがボールを持つと、ミドルブロックの4-4-2に移行した。ボール支配率44％が示すように、戦略はボールを支配することではなく、リヴァプールが最も危険なエリアを制御することだった。デクラン・ライスとブルーノ・ギマランイスをダブルボランチに配置し、リヴァプールの攻撃を組み立てる選手たちを効果的に封じる壁を築いたことで、ハヴァーツを攻守の切り替え時の主な攻撃の起点とすることができた。

リヴァプールの戦術的布陣

イラオラは、ボランチを組むアレクシス・マクアリスターと10代のトレイ・ニョニの技術に大きく依存する4-2-3-1を選んだ。戦術の青写真は、アーセナルのプレスを誘ってから、サイドへの斜めのパスでそれを回避するというものだった。特に、ブラッドリー・バルコラとコーディ・ガクポがもたらす幅を狙った。ビルドアップではフィルジル・ファン・ダイクが主な配球役となり、相手の守備の隙間にいるヴィルツを探した。しかし、通常はアーセナルのサイドバックにボールが渡った際に発動するプレスの合図は、ダビド・ラヤのロングパスによってたびたび無効化された。

守備ではリヴァプールが高い最終ラインを維持し、ロナルド・アラウホとファン・ダイクが背後のスペースへの対応を任された。中盤のエリアにプレーを押し込む計画だったが、16分にライスへ圧力をかけられなかったことが致命傷となった。ボール支配率56％、シュート計18本を記録しながら質の高いチャンスをつくれなかったのは、サイドからの攻撃が予測しやすかったことの直接的な結果だ。クロスを33本試みたリヴァプールは、アーセナルの守備ブロックを突破するのではなく、その外側から攻めることに終始した。ホームチームのxG（期待得点）1.31は危険な場面をつくったことを示す一方、枠内シュートがわずか4本だった事実は、組織された低い守備ブロックを相手に、敵陣深くでの攻撃を仕上げられなかったことを浮き彫りにしている。

広告 広告

アーセナルの戦術的布陣

アルテタのチームも4-2-3-1を採用したが、各選手の役割は大きく異なった。鍵となったのは、ライスとギマランイスによる守備面での防波堤だ。主な指示はヴィルツをマークし、マクアリスターに試合を組み立てさせないことだった。アーセナルの守備陣形は見事で、パスコースを読む力を示す26回のインターセプトを記録した。ガブリエウとリッカルド・カラフィオーリは縦方向の距離を詰め、イサクに反転する余地も、最終ラインとサイドの間を走り込む余地も与えなかった。その結果、リヴァプールはサイドへ追いやられ、アーセナルは自信を持ってペナルティーエリア内を守ることができた。

Related Topics

ボール保持時のアーセナルは、縦に速く、明確な意図を持って攻めた。16分の決勝点は、その戦術を体現するものだった。ライスがスペースを見つけてハヴァーツのゴールをアシストし、ハヴァーツはリヴァプールの中央でのマークが一瞬緩んだ隙を突いた。ハヴァーツは「偽9番」として、深い位置に下がって中盤で数的優位をつくることも、最終ラインの相手選手に迫って守備陣を引き延ばすこともできた。ノニ・マドゥエケとクリストス・ツォリスを、献身的に守備へ戻るウイングとして起用したことで、アルテタはリヴァプールのサイドバック、特にケルケズに2対1の状況をつくらせなかった。見栄えのする優勢さよりもスコアを優先した、戦術的な成熟度の高いパフォーマンスだった。

戦術的な駆け引き

勝負を分けた攻防は、ペナルティーエリアのすぐ外側にあたる「ゾーン14」で繰り広げられた。リヴァプールのシステムはこのエリアにいるヴィルツへボールを届けるよう設計されているが、アルテタはライスとギマランイスのダブルボランチで、その経路を効果的に閉ざした。数字は明白だ。リヴァプールは18本のシュートを放ちながら、枠内に飛んだのは4本だけだった。敵陣深くまでは進めても、遠距離からの得点確率の低いシュートや、厳しいプレッシャーの中でのヘディングを強いられていたことを示している。

広告

アルテタが戦術的な争いに勝ったのは、イラオラ指揮下のリヴァプールが、落ち着いて縦に運ぶカウンターに弱いと見抜いたからだ。アーセナルがボールを譲ったことでリヴァプールのミドルブロックは前に引き出され、ハヴァーツが先制点を奪うために必要なスペースが生まれた。リードを奪うとアーセナルは守備ブロックをさらに下げ、空中戦での攻略をリヴァプールに迫った。ガブリエウとカラフィオーリは計17回のクリアでこれに応えた。クロスにこだわったイラオラの采配は、合計33本という数字とともにアーセナルに有利に働き、アーセナル守備陣のフィジカル面の特徴に対応できなかったことを示した。

試合中の修正

イラオラは攻撃が停滞していることを比較的早く認識した。59分にはニョニに代えてドミニク・ソボスライを投入し、中盤により高い運動能力と縦への推進力を加えようとした。さらに67分と81分の交代で、リオ・ングモハ、コスタス・ツィミカス、ルイス・クーマスを投入。終盤のリヴァプールは、より攻撃的で、ほぼ4-2-4といえる形に移行した。これによって圧力をかける回数は増えたものの、アーセナルの陣形は崩れず、チャンスの質は向上しなかった。

広告

アルテタの対応は状況に応じた、リードを守るためのものだった。62分にギマランイスに代えてマイルズ・ルイス＝スケリーを投入し、左サイドを強化した。ただ、この若手選手が72分にイエローカードを受け、緊張感は増した。アルテタはその後、84分にハヴァーツに代えてピエロ・インカピエを投入して5バックに移行し、事実上、試合を終わらせた。88分にはマルティン・ウーデゴールに代えてミケル・メリーノを投入し、中央のブロックをさらに強固にした。こうした修正により、リヴァプールが終盤に立て続けにCKを獲得しても、ダビド・ラヤが難しいセーブを強いられる場面はほとんどなかった。アルテタが求めた、試合状況に応じた管理を完璧に遂行した。

総括

最終的に勝敗を分けたのは、アーセナルの守備の安定性と、中央の経路を塞がれたリヴァプールに「プランB」がなかったことだ。ボールを譲り、組織の堅固さに頼るというアルテタの戦術的な賭けは実を結び、リヴァプールは18本のシュートを放ちながら、真に脅威となる場面をほとんどつくれなかった。16分のハヴァーツのゴールにより、アーセナルはリヴァプールには崩せない守備陣形へと後退できた。ホームチームをサイドへ追いやり、ペナルティーエリア内の空中戦を制したアーセナルは、戦術的な規律によってアンフィールドでの激しい攻防を膠着状態に持ち込み、貴重な勝ち点3を確保した。