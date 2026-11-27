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リヴァプールのフィルジル・ファン・ダイクが、クラブ・ブルッヘとのチャンピオンズリーグで決勝点を挙げたアレクサンデル・イサクを「傑出した」才能と絶賛した。スウェーデン代表FWはベルギーでの一戦で主役となり、得点を量産。アンドニ・イラオラ率いるチームの攻撃に欠かせない存在となっている。

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イサクが欧州での快勝で歴史的記録を達成

リヴァプールはベルギーでのクラブ・ブルッヘ戦に3-0で快勝し、好調を維持した。英国史上最高額タイの移籍金で加入したアレクサンデル・イサクは2得点を記録。巧みな動き出しからヤン・ゾマーの頭上を越すチップシュートでこの夜の得点を締めくくった。フロリアン・ヴィルツもゴールを挙げた。

スウェーデン代表のイサクは、この2得点で今季の得点数を10に伸ばした。直近10試合では7得点を記録している。また、クラブ史上8人目となるアウェー6試合連続得点を達成し、負傷に苦しんだ加入初年度を完全に過去のものとした。

ファン・ダイク、イサクの献身性と深まる連係を称賛

ファン・ダイクは、決定力に加え、イサクのフィジカルの強さと周囲と連係するプレーがチームを引き上げていると称賛した。

「これからも多くのゴールを決めてくれることを願っている。彼は傑出したストライカーだ。ボールを持っているときも、持っていないときも、僕たちにとって非常に重要だ。ボールを収めるプレーも、ボールを運ぶプレーも本当に良かった」とリヴァプール主将は語った。「ロングボールを蹴らなければならない場面では、最初のボールに競り勝つのが難しいときもあった。でも、彼は常に競り合い、相手DFを苦しめていた」

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ベテランCBは、イサクの復調の要因として、自信の回復とコンディションも挙げた。「［イサクに何が変わったのかは］僕には言いにくいけれど、自信はとても大きい」と続けた。「健康を保ち、自分の体をケアし、リヴァプールの選手として何を求められるかを理解すること。チームの中で自分がどれほど重要かを見いだすことも助けになる。アレックスは僕たちが何を必要としているかを分かっていて、それに応えている。ここからさらに良くなると思う」

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チームの一体感も着実に高まっているという。「お互いの力を最大限に引き出すには、それぞれの強みを理解し、ときには弱みも理解しなければならない。その過程は順調に進んでいる」

好調のリヴァプール、ダービーでのエヴァートンの反発を警戒

先週末のマンチェスター・ユナイテッド戦に続き、欧州の舞台でも勝利したリヴァプールは、優勢とみられながらヒル・ディッキンソン・スタジアムに乗り込む。リヴァプールは最近の同じ街のライバルとの対戦で5勝を挙げ、敗戦はわずか1試合。一方のエヴァートンは、10人となったブレントフォード戦で0-4の厳しい敗戦を喫し、前進に歯止めがかかった。

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それでもファン・ダイクは、ダービーで相手が強く反発すると予想する。「僕たちにとっては素晴らしい1週間になっている。でも、エヴァートンの前節の結果を考えれば、日曜日は激しい試合になると思う」と指摘した。「彼らは反応を示すはずだ。あの結果を受けて、何かが出てくる。それはもう分かっている」

4月に同地で後半アディショナルタイム10分に決勝点を挙げたファン・ダイクは、早い時間に始まる今回の試合も厳しいものになると見込む。「日曜日も激しい試合になるだろう。でも、こういう試合を楽しみにしている」と付け加えた。「彼らは月曜日に厳しい結果に終わったから、立て直した姿を見せたいはずだ。マンチェスター・ユナイテッドと対戦するときと同じで、これは他とは違う一戦だ。厳しい試合になる。キックオフはとても早い時間だけれど、準備を整えなければならない」

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重要な1週間を締めくくり、4連勝を狙う

日曜日に行われる今季最初のマージーサイド・ダービーに勝てば、リヴァプールは8日間で3勝目を挙げ、通算では4連勝となる。シーズンの重要な局面を迎える中、イサクとヴィルツの鋭い攻撃を維持することが鍵になる。雪辱を期すエヴァートンを退ければ、リヴァプールが勢いを増していることを改めて示せるだろう。