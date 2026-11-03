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フェネルバフチェの暫定監督ディルク・カイトは、カドゥキョイで古巣リヴァプールを迎えるチャンピオンズリーグでの特別な再会を楽しみにしている。オランダのレジェンドは、トルコの名門に対し、情熱とサポーターの後押しを力に変えて今季の巻き返しを図るよう呼びかけた。

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カイト、欧州の大一番で暫定指揮

かつてリヴァプールのファンに愛されたディルク・カイトが、暫定監督としてフェネルバフチェを率い、水曜日にチョバニ・スタジアムで行われるリヴァプールとのUEFAチャンピオンズリーグの一戦に臨む。カイトは今週初めにイスマイル・カルタルが辞任したことを受け、指揮を引き継いだ。

トルコの名門フェネルバフチェは、スュペル・リグで連敗し、欧州大会の開幕から3試合で勝ち点1にとどまる苦しい状況を断ち切るべく、アンドニ・イラオラ率いるチームをホームに迎える。

一方、リヴァプールは今季のチャンピオンズリーグで3戦全勝の成績を携え、イスタンブールに乗り込む。

古巣との特別な再会を楽しみにするカイト

感慨深い一戦を前に、カイトは古巣との対戦で指揮を執ることが自身にとって特別な意味を持つと認めた。「18年ぶりにチャンピオンズリーグに出場することは、フェネルバフチェにとって非常に重要だった。この舞台にたどり着けば、非常に強いチームと対戦することになると分かっている」とカイトは語った。

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「組み合わせ抽選の後はとても興奮した。非常に特別な状況になることは明らかだった。明日は私にとってとても重要な日になるが、今はクラブが何より大事だ」

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「明日は自分たちの力を示す絶好の機会だ。私にとって非常に大切な2チームが対戦するので、私自身にとっても大きな機会になる」とオランダ人指揮官は付け加えた。

カイト、情熱とカドゥキョイの後押しを求める

カイトはアウェーでの対戦を望んでいたのではないかという見方を否定し、熱気に満ちたカドゥキョイの雰囲気がフェネルバフチェにとって最大の武器になると強調した。「いや。リヴァプールをカドゥキョイで迎えたい。フェネルバフチェにとっても、選手たちにとっても大きなチャンスだ。私たちには非常に良いプランがある。それを信じなければならない」とカイトは語った。

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「情熱とエネルギーを持って実行できれば……。ファンは私たちを後押ししてくれる。それが最大の強みになる」

「フェネルバフチェを愛する人で、現状に満足している人はいない。それでも、明日は大きなチャンスだ。私たちにはチャンピオンズリーグとワールドカップで優勝した選手たちがいる」と述べた。

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暫定監督カイト、ピッチでの成功だけに集中

自身の監督としての立場について、カイトはクラブ首脳陣からギョズテペ戦とリヴァプール戦を任されていると説明し、首脳陣への全面的な信頼を示した。「クラブからギョズテペ戦とリヴァプール戦の指揮を頼まれた。明日の夜が良い結果になることを願っている」と説明した。

「会長を強く信頼している。会長がどんな決断を下しても、良いものになると確信している。監督に関するこうした議論に加わるつもりはない」

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「今は明日の試合に集中したい」とカイトは欧州の舞台で監督デビューを迎えるのを前に締めくくった。