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リヴァプールのサポーターは、伝統の宿敵にメッセージを送るために試合終了の笛を待たなかった。新指揮官を標的に皮肉たっぷりのチャントを浴びせ、イングランドのスタンドで最も有名なフレーズのひとつを思い起こさせた。

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リヴァプールのサポーターは、日曜日の夜に行われたプレミアリーグのマンチェスター・ユナイテッド戦で、同クラブの新指揮官マウリシオ・ポチェッティーノに向けて「明日の朝にはクビだ」とのチャントを繰り返した。両クラブの歴史的なライバル関係の激しさを映し出す光景となった。

この嘲笑は、リヴァプールが前半に2点をリードする中で起きた。サポーターはチームの優勢に乗じてアルゼンチン人指揮官にチャントを浴びせ、就任して間もないにもかかわらず、マンチェスター・ユナイテッドでの将来を皮肉交じりに疑問視した。

「明日の朝にはクビだ」は、イングランドのサッカースタジアムではおなじみのフレーズだ。サポーターが監督を揶揄し、プレッシャーをかける際に用いるもので、とりわけチームの成績が低迷したり、敗戦を喫したりした際によく聞かれる。

今回の一戦では、リヴァプールとマンチェスター・ユナイテッドの間にある競技面とサポーター同士の敵対関係から、このチャントはさらなる意味を帯びた。両チームのサポーターは直接対決の機会を逃さず、皮肉を込めたメッセージを応酬し、相手にその立場や結果を思い知らせようとする。

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この出来事は、マンチェスター・ユナイテッドがポチェッティーノ体制で新たな局面を迎えた矢先に起きた。ポチェッティーノは、チームをタイトル争いに復帰させ、成績を立て直してほしいというクラブのサポーターの期待を背負っているが、リヴァプールのサポーターはスタンドから早々にメッセージを送る機会を逃さなかった。

このチャントは今やイングランドの応援文化の一部となっており、特定のクラブに結びついたものではない。サポーターが監督への怒りを表したり、揶揄したりしたいときには各地のスタジアムで繰り返し歌われ、イングランドサッカーの風景に根付いている。

なお、試合はリヴァプールが4-0で勝利した。アルゼンチン人指揮官にとっては最悪のスタートとなり、マンチェスター・ユナイテッドを再び表舞台に返り咲かせるという非常に困難な任務に臨むことになる。