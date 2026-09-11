リヴァプールは、プレミアリーグでのフラム戦を前に大きな朗報を得た。水曜日のUEFAチャンピオンズリーグ、アトレティコ・マドリード戦で1時間ほどのプレーの後に筋肉痛を訴えて退いたフランス人選手のブラッドリー・バルコラが、重傷ではないことが確認されたためだ。

リヴァプールのアンドニ・イラオラ監督は、金曜日に行われた記者会見で、バルコラの症状は筋肉の張りにとどまっていると説明し、選手はトレーニング後に最終的な評価を受けるが、通常どおりに進めばフラム戦への出場は可能なはずだと強調した。

イラオラは次のように語った。「バルコラは筋肉の張りに見舞われただけだ。今日、状態を評価する必要はあるが、負傷はしていない。うまくいけば出場できるはずだ」

バルコラにとってUEFAチャンピオンズリーグでのリヴァプールでの初出場は、苦しい夜に変わりかねなかった。夏に1億4000万ユーロを超える移籍金で加入したこの選手が、アトレティコ・マドリード戦でピッチを離れざるを得なくなったからだ。だが、その後、症状は筋肉の張りにとどまることが判明した。

また別の話題として、イラオラは、昨年4月のUEFAチャンピオンズリーグ準々決勝セカンドレグのパリ・サンジェルマン戦で右アキレス腱断裂を負い、現在も回復を続けているフランス人のウーゴ・エキティケの最新の状況を明らかにした。

同監督は、エキティケが来年1月に復帰する可能性を指摘したが、選手がリハビリプログラムを継続している中で、具体的な時期を語るのはまだ早いと強調した。そして、彼をリヴァプールの欧州登録リストに加えることは、グループステージ終盤で彼の力を活用できる可能性があることを示す指標になるだろうと説明した。

リヴァプールはUEFAチャンピオンズリーグのリーグフェーズを、1月19日にインテル・ミラノとのアウェー戦で戦い、その後、最終節となる1月27日にランスをホームに迎える。