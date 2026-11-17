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12年にわたって日陰で待ち続けたマルク＝アンドレ・テア・シュテーゲンが、ついに生涯夢見てきた頂点にたどり着き、34歳にしてドイツ代表の正GKとなった。だが、この歴史的な瞬間を祝う中で、ユルゲン・クロップが衝撃的な告白をした。このドイツ人GKのキャリアを根本から変えていたかもしれない移籍の存在を明かしたのだ。

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現ドイツ代表監督で、かつてリヴァプールを率いたクロップは、アンフィールドで歴史的なチームを築いていた当時、テア・シュテーゲンの獲得に全力を注いだと明かした。しかし同GKは最終的にバルセロナへの移籍を選び、カンプ・ノウでの長い旅路を歩み始めることになった。

クロップのこの発言は、ドイツ代表がオランダに5-0で大勝した後に飛び出したものだ。この試合は、ノイアーの時代が終わり、テア・シュテーゲンの時代が正式に幕を開けたことを印象づけるものとなった。

クロップはドイツの放送局『ARD』のインタビューで次のように語った。「彼のことはずっと特別なGKだと考えていて、リヴァプールに迎えたいと思っていた。だが彼はバルセロナを選んだ。誰に対しても恨みはないよ」

テア・シュテーゲンは現在、特別な時期を過ごしている。バイエルン・ミュンヘンの守護神であるレジェンド、マヌエル・ノイアーの控えとして10年以上を過ごした末に、ついにドイツ代表の正GKの座をつかんだのだ。

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ノイアーの陰に隠れたまま4度のワールドカップに参加しながらも、ドイツ代表ではすでに国際Aマッチ47試合に出場しており、そのたびにより大きな役割にふさわしい存在であることを証明してきた。

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クロップは新たな守護神について「経験と能力を兼ね備えている」と評価。それこそが、ドイツ代表の正GK争いにおいて、30歳のアレクサンダー・ニューベルと23歳のヨナス・ウルビッヒを現時点で上回っている理由だという。

ユーロ2028のようなビッグトーナメントで正GKとしてプレーすることは、テア・シュテーゲンのキャリアにとって理想的な集大成となり、長年待ち続けた日々への報いになると多くの人が考えている。

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キャリアの転機となったのは、今シーズンのアヤックスへのレンタル移籍だった。2014年に加入したバルセロナでは、10年にわたって不動の守護神としてゴールを守り、その間にはラ・リーガ最優秀GKに贈られるリカルド・サモラ賞も受賞したが、そのレギュラーの座を失っていた。

カタルーニャのクラブでのテア・シュテーゲンの役割は明らかに縮小していた。特に、新たな正GKに据えることを目的としてファン・ガルシアが獲得されたことに加え、パフォーマンスやコンディションに影響を及ぼした一連の負傷も重なった。

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それでも、アヤックスへのレンタル移籍は、自信を取り戻し、再び表舞台に返り咲き、今なお世界屈指のGKの一人であることを証明する絶好の機会となった。

テア・シュテーゲンはバルセロナと2028年6月30日まで有効な契約を結んでおり、現在のアヤックスへのレンタル移籍が終了した時点で、残り1年となる。

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数日前、このドイツ人GKは『スポーツ・ビルト』のインタビューで自身の将来について語り、決断を急ぐつもりはないと強調。「まだ11月だから、夏に何が起こるかは予想できない」と話した。

クロップの発言は、無視できない問いを投げかけることになった。もしテア・シュテーゲンがリヴァプールのオファーを受け入れていたらどうなっていたのか。10年もの間ノイアーの陰で待ち続ける代わりに、アンフィールドのレジェンドとなり、クロップとともにチャンピオンズリーグを制していたのだろうか。

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確かなのは、このドイツ人GKが自らの道を選び、待ち続けるという代償を払ったということだ。しかし今、彼はその忍耐の実りを手にし、母国の代表チームを新たな時代へと導こうとしている。そしてクロップは、何年も前に獲得を試みたときから彼の価値をよく知る指揮官として、その姿を誇らしげに見守っている。