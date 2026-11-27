共有 GOALをGoogleでフォロー

リヴァプールが、ニューカッスルの左サイドバック、ルイス・ホールの獲得をめぐるマンチェスター・ユナイテッドとの争いに加わったと報じられた。移籍には、サイドバック史上最高額となる6600万ポンド（約7900万ユーロ／約8600万ドル）超が必要とみられる。両クラブは今後の移籍市場を見据え、イングランド代表DFの状況を注視している。

広告

リヴァプール、ホールの状況を照会

『TEAMtalk』によると、リヴァプールはニューカッスル側に獲得の余地が生じた場合に備え、状況を把握するための照会を行った。22歳のホールは夏に マンチェスター・ユナイテッドへの大型移籍が盛んに取り沙汰されていた が、 9月に少年時代から応援してきたクラブと2031年までの新契約を結んだ 。それでもニューカッスルは、貴重な戦力であるホールを売却する意思は一切ないとの姿勢を崩していない。

ユナイテッド、守備陣の補強に引き続き関心

以前に獲得を逃した後も、チェルシーのアカデミー出身であるホールへのユナイテッドの評価は揺らいでいない。新たにオールド・トラッフォードの指揮官となったマウリシオ・ポチェッティーノ監督は、失点の多い守備陣の立て直しを強く望んでいる。その優先課題を浮き彫りにしたのが、 先週日曜日にアンフィールドで喫した0-4の大敗 であり、クラブは引き続き 守備陣にトップレベルの補強を求めている 。

一方のホールは、セント・ジェームズ・パークでマティアス・ヤイスレ監督率いるチームの中核として地位を確立し、トーマス・トゥヘル監督率いるイングランド代表でも輝きを放ち続けている。同メディアは、ホールの急成長こそ、前例のないオファーが届かない限りニューカッスルが他クラブからの打診を拒む構えである理由だと指摘している。

リヴァプール幹部、ケルケズからの左SB強化を検討

リヴァプールが獲得に動けば、イングランドの宿敵同士による争奪戦に発展する可能性がある。リヴァプールの補強担当幹部は、ハンガリー代表のミロシュ・ケルケズが2025年にボーンマスから4000万ポンドで加入して以来、十分な成長を見せていないことを懸念しているという。

広告 広告

23歳のケルケズは日曜日のユナイテッド戦でフル出場し、チームの大勝に貢献したものの、プレーの安定感や成長ぶりを踏まえ、クラブ幹部は左サイドバックの長期的な強化を検討している。ホームグロウン資格を持ち、プレミアリーグでの実績を備え、同世代屈指の選手と評されるホールは、ボルシア・ドルトムントのダニエル・スヴェンソンを上回るリヴァプールの最優先候補となった。

争奪戦は来夏に本格化か

現時点では1月に正式なオファーが出される兆しは乏しく、リヴァプールとユナイテッドの本格的な争奪戦が始まるとすれば、来夏の可能性がはるかに高い。当面、ホールはヤイスレ監督の下でニューカッスルの前進に貢献しながら、トゥヘル監督率いるイングランド代表での地位を固めることに集中する。プレミアリーグの両ライバルは今後数カ月にわたり成長を注意深く見守り、ニューカッスルの売却拒否の姿勢を試すかどうか判断する。