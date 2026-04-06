リヴァプールは、ワールドカップ前にこの「複雑な問題」について結論を出す必要がある

リヴァプールの守備陣の様相を一変させるかもしれない重要な夏を迎え、フランス人DFイブラヒマ・コナテはサッカー選手としてのキャリアにおいて重要な岐路に立っている。

リヴァプールとの契約満了が近づく中、このフランス代表選手の将来は、アンフィールド内外で大きな関心を集めている。

フランスの新聞『レキップ』によると、コナテは2026年ワールドカップ開幕前に自身の去就を確定させるべく、リヴァプール首脳陣に強く働きかけており、同クラブとの契約延長を目指している。

交渉は1年半以上前から始まっているものの、クラブが彼を残留させたいという意向を巡る報道が食い違う中、双方は依然として最終合意には程遠い状況にある。

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26歳のこのディフェンダーは、パリ・サンジェルマンやレアル・マドリードをはじめとする欧州の名門クラブから大きな関心を集めており、これがリヴァプールの立場をさらに複雑にしている。

コンテは今シーズン、各種大会で42試合に出場し、2得点を挙げるなど素晴らしい活躍を見せ、その市場価値を高めた。そのため、彼の今後の去就は、このイングランドのクラブの新経営陣が直面する最重要課題の一つとなっている。