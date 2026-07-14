リヴァプールは、スロット氏によるオランダ代表監督就任の可能性に門戸を開いた。

オランダ紙「デ・テルグラーフ」は、リヴァプールFCが元監督アーネ・スロット氏のオランダ代表監督就任に向けて本格的に動き出したと報じた。

同紙によると、クラブ経営陣はスロットが代表監督になってもクラブの金銭的権利を守るため、特別な取り決めを策定しているという。

スロット氏は、クーマン監督の後任最有力候補とされている。

スロットは、2026年W杯で早期敗退したロナルド・クーマンの後任として代表監督の最有力候補とされている。

オランダ代表はW杯32強でモロッコにPK戦の末敗れ、批判を受けたクーマンは辞任した。

リヴァプールはスロットとの契約を解除した。

リヴァプールは昨季無冠に終わり、スロットを解任した。

クラブは、すべての関係者が納得できる金銭的措置を検討している。

英紙『ザ・テレグラフ』によると、リヴァプールはクラブが正当な補償を受け取り、監督が損失を被らないよう独創的な金銭取り決めを行う意向だ。

具体的には、スロットが代表監督1年目に受け取る年俸を、リヴァプールで契約満了まで働いた場合と同額に引き上げる。

この仕組みにより、スロットは早期移籍で損をせず、リヴァプールも2027年夏まで契約が続いた場合に支払うはずだった費用を節約できる。