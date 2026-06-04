リヴァプールは素早く動き、後任のアルネ・スロットを発表した

リヴァプールはアンドニ・イラオラ新監督の就任を発表した。43歳のスペイン人指揮官は、解任されたアルネ・スロット前監督の後任として2年契約を結んだ。

リヴァプールは先週末、2027年半ばまで契約が残っていたスロット監督の退任を発表。就任1年目は20度目のリーグ制覇を達成したが、2年目は低迷し契約解除となった。

5位に終わったリヴァプールは即座に交渉を開始。ボーンマスで3シーズン率いたイラオラは退任を決意し、新天地リヴァプールで指揮を執る。

ボーンマスでは大胆なサッカーで6位に入り、来季ヨーロッパリーグ出場権を獲得した。

イラオラはクラブ公式ウェブサイトで「本当に、本当にワクワクしています。リヴァプールは誰もが知る巨大クラブであり、世界有数のクラブの一つです。内部からその雰囲気を感じ、より深く知るにつれ、私は常に『特別なクラブだ』と感じてきました」と語った。

「リヴァプールに惹かれるのに特別な理由はいりません。リヴァプールはリヴァプールだからです。雰囲気、サポーター、クラブ、選手たち、トップ選手を指導する機会、タイトルを争うチャンス……これほど魅力的な環境はまれです。早く仕事を始めたいです。」

AEKラルナカ、CDミランデス、コンフェレンスリーグ決勝でクリスタル・パレスに0-1で敗れたラージョ・バジェカーノで監督を務めた。元MFとしてスペイン代表7試合出場。

リバプールをイングランドの頂点へ導く使命は、イラオラに託された。来季は5位確保によりチャンピオンズリーグ出場が決まっている。