元主将は、リバプールが2022年夏にネコ・ウィリアムズを約2000万ユーロでノッティンガム・フォレストへ放出したことを、今でも理解できないでいる。土曜日に行われたプレミアリーグのリバプール対ノッティンガムの一戦で、TNT Sportsの解説を務めたジェラードは、かつてのリバプール所属選手の成長ぶりを前に、惜しみない賛辞を送った。ウィリアムズは、トップクラブが求めるまさにそのタイプの選手だというのが、彼の見解だ。

「彼はプレーするのと同じようにトレーニングする。毎朝練習に来て、すべてを正しくこなす。極めてプロフェッショナルで、本物の勝者だ。非常にアグレッシブで、並外れて野心的で、競争心も強い。その才能は、私たちも以前から分かっていた」とジェラードは称賛した。ジェラードは2017年から2018年までリバプールでジュニアチームの指導者を務めており、そのためウィリアムズを知り尽くしている。

スティーブン・ジェラード、ネコ・ウィリアムズの流出を惜しむ「リバプールは彼を残すべきだった」

クラブのレジェンドの見立てでは、ウィリアムズはまだ自身のポテンシャルを決して出し切っていないという。「その才能にこうした特長のすべてが加われば、プレミアリーグのこのレベルでプレーできるし、そのレベルで継続的に地位を築くこともできる」と、元イングランド代表は説明した。

ジェラードの結論も、それに応じて明快だった。「私にとって、彼は傑出したサイドバックだ。そして、これは本心から言っていることで、ノッティンガム・フォレストのファンには申し訳ないが、リバプールは間違いなく彼を残すべきだったと思う」

ウィリアムズはかつてレッズの下部組織で育成され、2020年にクロップの下でトップチームデビューを果たした。ただ、アンフィールドでは激しい競争があったため、ウェールズ人の彼は継続的にレギュラーの座を確保することはできなかった。2022年1月にまずフラムへ期限付き移籍し、その数カ月後にリバプールは最終的に完全移籍での別れを選んだ。

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ネコ・ウィリアムズはリバプールで33試合に出場

その後、ノッティンガム・フォレストでウィリアムズははるかに重要な役割を手にし、すぐにレギュラーに定着した。リバプールでは公式戦通算33試合の出場にとどまった。フォレストでは2026年にヨーロッパリーグ準決勝に進出したが、そこで決勝進出は逃している。

そして土曜日、ついに古巣との再会が実現した。ウィリアムズはノッティンガムの一員としてリバプール戦のピッチに立った。一方、レッズではミロシュ・ケルケズが左サイドバックとしてプレーしたが、圧倒的な出来とはならなかった。

ウィリアムズはノッティンガムと2029年までの長期契約を結んでいる。それでも、現在は移籍の可能性をめぐる噂が取り沙汰されている。25歳の同選手にはトッテナム・ホットスパー行きの可能性が報じられているが、本人は意に介していない。「自分は、今いる場所に集中している。そこがフォレストだ。それ以上できることはない」と、TNT Sports.