リヴァプールは土曜午後、極めて期待外れの試合でフラムと引き分けた。アンフィールドでは両チームとも得点を奪えず、0-0に終わった。

リヴァプールではフィルジル・ファン・ダイクとライアン・フラーフェンベルフのオランダ人2人が先発出場した。ジェレミー・フリンポンとコーディ・ガクポは控えスタートとなったが、後半にはピッチに入った。ガクポは右ウイングとして出場した。フラムではケニー・テテも途中出場している。

アンドニ・イラオラ率いるチームは、なかなか試合の主導権を握れなかった。アレクサンダー・イサクの枠を外れるシュートやビクトル・ムニョスを通じてチャンスはつくったものの、その一方でリヴァプールも何度か危ない場面を切り抜けた。

アリソン・ベッカーが自陣ペナルティーエリア手前で、激しいプレッシャーを受けていたフラーフェンベルフへ思い切ってパスを出したのだ。それはほとんど最悪の結果になりかけた。ゴンサロ・ガルシアがシュートを放ったが、好プレーを見せていたジェレミー・ジャケがゴールライン上でボールをかき出した。アントニー・ロビンソンにも好機が訪れたが、アメリカ人DFのヘディングは枠を外れた。

リヴァプールはハーフタイム後に流れを変えなければならないと理解していたが、レッズのプレーは非常にぎこちなかった。途中出場のガクポとフリンポンも、そこに大きな変化をもたらすことはできなかった。

終盤は、むしろフラムの方が勝利により値したかもしれない。ジョシュア・キングがアリソンに限界のセーブを強いたが、最後までゴールは生まれなかった。その後、イサクにもアディショナルタイムに決定的なヘディングのチャンスが訪れたが、シュートはゴールの外へ逸れた。

リヴァプールにとっては、これが今季プレミアリーグ3度目の引き分けとなった。勝利したのは先週のイプスウィッチ・タウン戦（0-2）だけだ。フラムにとっては、これが今季初勝ち点となった。