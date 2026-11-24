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プレミアリーグのレジェンド、ポール・マーソンが、チェルシーの監督として厳しいスタートを切ったシャビ・アロンソについて、リヴァプールの動向を踏まえた見解を示した。

マーソンは『スカイ・スポーツ』のコラムで、とりわけ初夏に アルネ・スロット前監督を解任した 際、なぜリヴァプールがアロンソの招へいにもっと積極的に動かなかったのかと疑問を呈した。

5月中旬、 スペイン人指揮官はチェルシーの新監督として正式に発表された 。「そしてリヴァプールは、その2週間後にアルネ・スロットを解任した。リヴァプールが事前にアロンソと話し、『チェルシーには行くな。うちが君を雇う』と伝えることができなかったとは、私には思えない」とマーソンは記した。

かつてイングランド代表でプレーしたマーソンがリヴァプールの消極的な姿勢をいっそう不思議に思うのは、アロンソが1月にレアル・マドリーを解任され、招へい可能な状態にあったためだ。「それなら、なぜ獲得しなかったのか？ 彼らは今、我々が目にしていることをすでに知っていたのか？」。マーソンはそう問いかけ、アロンソが現在チェルシーで置かれている厳しい状況を示唆した。

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チェルシーで厳しいスタートを切ったシャビ・アロンソ

昨夏、新戦力に4億ユーロ超を投じたチェルシーは、プレミアリーグ第11節終了時点で8位にとどまる。欧州の大会に出場しておらず、大部分の力をリーグ戦に注げるにもかかわらず、首位アーセナルとはすでに12ポイント差だ。

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特に懸念されるのは直近の戦いぶりで、プレミアリーグでは過去4試合のうち3試合に敗れた。10月末にはホームでのロンドン・ダービーでトッテナムに0-2で敗れ、先週末もホームでリーズ・ユナイテッドに1-4の大敗を喫した。

Getty Images

「監督の名前がリアム・ロシニアーだったら、この結果では間違いなく、すでに深刻な立場に追い込まれていただろう」とマーソンはアロンソの状況について指摘した。前任者のロシニアーは現在パリFCで大きな成功を収め、同クラブをリーグ・アン2位に導いているが、 チェルシーでは就任からわずか3カ月半後の4月に解任された 。注目すべきは、ロシニアーがチェルシーでのプレミアリーグ最初の11試合で、現在のアロンソより1ポイント多い17ポイントを獲得していたことだ。

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アロンソが次の行き先に望んだリヴァプール、レアル、バイエルン：マドリーでは失敗

現在44歳のアロンソは、レヴァークーゼンでの指導によって世界のトップクラブからも注目される監督となり、2024年にユルゲン・クロップがリヴァプールを退任する際にも後任候補に挙がっていた。当時、アロンソはレヴァークーゼンをブンデスリーガ優勝へと鮮やかに導き、かつて自身がプレーしたリヴァプール、バイエルン・ミュンヘン、レアル・マドリーのいずれかが次の行き先になると確実視されていた。

結局、アロンソは2025年までレヴァークーゼンに残り、その後、大きな期待を背負ってレアルの監督に就任した。 しかしマドリーでの日々は、ヴィニシウス・ジュニオールらスター選手との問題に揺れ 、在任期間はわずか半年余りで終わった。2026年1月中旬にはレアルを去ることになった。

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かつての世界的名選手はリヴァプールではなく、その数カ月後、長年にわたり自らの期待に応えられていないチェルシーの監督に就任。 2030年までの契約を結び、チーム編成に関しても広範な権限を与えられた 。「ロシニアーのチームには、移籍金1億3800万ユーロのモーガン・ロジャーズがまだいなかったことを忘れてはならない」とマーソンは指摘した。

攻撃の中心選手であるロジャーズは、 7月末にアストン・ヴィラから巨額の移籍金で加入し 、昨夏の移籍市場におけるチェルシー最大の補強となった。一方で、アロンソは大規模なチーム刷新にも対応しなければならず、新加入の10人をさらに大きく上回る人数が退団した。特に目を引くのは、中盤の要だったエンソ・フェルナンデスが移籍市場の閉幕直前、移籍金1億4500万ユーロでマンチェスター・シティへ移ったことだ。クラブには適切な後釜が用意されていなかった。

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チェルシーの中盤はカイセドへの依存が大きすぎる？

中盤の中央には、経験豊富なジョーダン・ヘンダーソンをブレントフォードから移籍金なしで、アルゼンチンの若手バレンティン・バルコを提携クラブのストラスブールから移籍金4000万ユーロで獲得した。しかし、どちらもフェルナンデスの質には遠く及ばず、とりわけバルコはここまで期待を裏切っている。22歳のバルコがアロンソの下でプレミアリーグの先発メンバーに入ったのは一度だけで、9月中旬のブレントフォード戦での0-3の大敗に終わった。

マーソンもチェルシーの大きな問題の一つは中盤の中央にあり、特にモイセス・カイセドへの依存が大きすぎると見ている。「カイセドが退いたとき、リーズ戦は悪い方向へ向かった」と強調した。エクアドル代表のカイセドは0-0だった開始20分余りで負傷交代。代わりに入ったヘンダーソンが、ロメオ・ラヴィアとともにダブルボランチを組んだ。

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チェルシーは相手を抑えられなくなり、ホームでリーズに大敗した。本来は実力者ぞろいのレヴィ・コルウィルとウェスレイ・フォファナによるセンターバック陣も、またしても守備のもろさを露呈した。さらに悪いことに、プレミアリーグの今季最初の6試合で5ゴールと3アシストを記録したセンターフォワードのジョアン・ペドロも、太ももの問題で数週間欠場しており、その不在が響いている。

「チェルシーは試合を支配できていない。そして、もう一つの大きな問題は守備だ」とマーソンは批判する。「失点の数も、その失点の仕方も信じられない。守備が非常に弱く、経験不足だ」と続けた。

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アロンソ率いるチェルシー、ここまで失点が多すぎる

数字も元アーセナル選手の見方を裏付けている。アロンソの下で戦ったリーグ戦11試合で、チェルシーはすでに20失点。順位表の上半分にいるチームでは、群を抜いて悪い数字だ。プレミアリーグ全体でも、現時点で失点がさらに多いのは4チームだけ。最下位のクリスタル・パレスが27失点、下から2番目のマンチェスター・ユナイテッドが23失点、昇格組のイプスウィッチ・タウンが22失点、コヴェントリー・シティが21失点となっている。

Getty Images

「アロンソがレヴァークーゼンで信じられないほど素晴らしい仕事をしたから、誰もが『いずれうまくいく』と思っている」とマーソンはチェルシーに警鐘を鳴らした。ただ、報道によると、クラブ首脳陣は不振にもかかわらず、まだ慌てていない。『テレグラフ』と移籍情報専門家のファブリツィオ・ロマーノがそろって報じたところによれば、リーズ戦での憂慮すべき大敗後もアロンソの立場は揺らいでいない。クラブはスペイン人指揮官がこの仕事に最適な人物だと確信しており、ともに前進できると考えているという。

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2017年以来となるリーグ優勝の夢はすでに非現実的に見える一方、チェルシーの今季の大きな目標はチャンピオンズリーグ復帰だ。4位とは5ポイント差で、十分に手の届く位置にある。ただ、そのためにはアロンソらが早急に流れを変えなければならない。少なくとも対戦カードだけを見れば、巻き返しの条件は悪くない。チェルシーは金曜日に17位ノッティンガム・フォレストと敵地で対戦し、続いて最下位クリスタル・パレスをホームに迎える。

ただし油断は禁物だ。残留争いをするこの2チームとの試合で勝ち点を落とせば、アロンソの立場は一気に厳しくなるかもしれない。その後に待つ3チームは、リヴァプール、マンチェスター・シティ、アストン・ヴィラだからだ。